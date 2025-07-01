Успел оскандалиться раньше: в Ярославле экс-депутат облдумы попал под суд. В чем его обвиняют

Депутат Владимир Тихомиров оказался обвиняемым по делу о мошенничестве Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

В Ярославле начался суд над бывшим депутатом Ярославской областной Думы 52-летним Владимиром Тихомировым. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере и мошенничестве, совершенное организованном группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Первое заседание по делу прошло 30 июня. Вместе с Тихомировым судят Илью Николаевича Савкина. Он проходит по тем же двум статьям. Еще одним обвиняемым выступает Константин Николаевич Малышев. Его судят только за мошенничество, совершенное организованном группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Следующее заседание состоится 25 июля. Если вина Тихомирова будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Тихомиров был избран депутатом Ярославской областной Думы пятого созыва в 2008 году. Он являлся членом комитетов по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, по бюджетам, налогам и финансам. Тихомиров был членом фракции «Единая Россия», но в 2013 году его со скандалом выгнали из партии.

Причиной стало то, что политика лишили прав за вождение автомобиля в пьяном виде и приговорили к административному аресту на двое суток. Коллеги осудили поведение Тихомирова и собрали заседание комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Но сам политик на него не явился и заявил, что вышел из партии. Однако там позже сообщили, что несмотря на громкое прощание, депутат заявления не писал.