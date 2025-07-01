Успел оскандалиться раньше: в Ярославле экс-депутат облдумы попал под суд. В чем его обвиняют

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Подробности о деле Владимира Тихомирова

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3 комментария
Депутат Владимир Тихомиров оказался обвиняемым по делу о мошенничестве | Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.comДепутат Владимир Тихомиров оказался обвиняемым по делу о мошенничестве | Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

Депутат Владимир Тихомиров оказался обвиняемым по делу о мошенничестве

Источник:

Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

В Ярославле начался суд над бывшим депутатом Ярославской областной Думы 52-летним Владимиром Тихомировым. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере и мошенничестве, совершенное организованном группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Первое заседание по делу прошло 30 июня. Вместе с Тихомировым судят Илью Николаевича Савкина. Он проходит по тем же двум статьям. Еще одним обвиняемым выступает Константин Николаевич Малышев. Его судят только за мошенничество, совершенное организованном группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Следующее заседание состоится 25 июля. Если вина Тихомирова будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Тихомиров был избран депутатом Ярославской областной Думы пятого созыва в 2008 году. Он являлся членом комитетов по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, по бюджетам, налогам и финансам. Тихомиров был членом фракции «Единая Россия», но в 2013 году его со скандалом выгнали из партии.

Причиной стало то, что политика лишили прав за вождение автомобиля в пьяном виде и приговорили к административному аресту на двое суток. Коллеги осудили поведение Тихомирова и собрали заседание комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Но сам политик на него не явился и заявил, что вышел из партии. Однако там позже сообщили, что несмотря на громкое прощание, депутат заявления не писал.

«Сегодня фракция „Единой России“ в Ярославской областной Думе исключила из своего состава Владимира Тихомирова. Ранее депутат демонстративно-„громко» вышел из партии. Однако заявления из фракции не написал. В субботу «единороссы» приняли решение исключить Тихомирова, хотя во фракции могут состоять и беспартийные», — говорится в сообщении ярославского регионального отделения «Единой России» от 26 января 2013 года.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Экс-депутат Суд Мошенничество
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Ни в коем случае нельзя забивать на ЕР, а тем более, думать о ней плохо! Если конечно, не хочешь повторить судьбу Евгения Робертовича. 🤡🤡🤡
Гость
6 минут
Вот берите любого депутата в разработку ,те которые сидят годами,и у каждого найдете, много всего ,просто этот видимо попал в эту мясорубку.
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