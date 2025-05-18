Пытали людей паяльником и отжимали бизнес. История Таганской ОПГ — легендарной банды девяностых

Источник: Городские медиа

В девяностые почти каждый район Москвы имел свою организованную преступную группировку, которая крышевала бизнес и устанавливала свои правила на улицах. Эти люди не останавливались ни перед чем ради наживы, убийство для них было лишь одним из способов решать вопросы.

Одной из таких ОПГ были и «Таганские». С почина вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, эта банда стала противовесом хлынувшим в столицу преступникам с Кавказа. Жесткие разборки привели к тому, что многие из верхушки ОПГ не пережили то страшное десятилетие.

Однако более дальновидные и осторожные бандиты не только выжили, но и благополучно просуществовали до наших дней, не переставая заниматься незаконной деятельностью. Поймать их удалось только в 2019 году, когда обнаружили арсенал «Таганских», вооружить которым можно было бы небольшую армию.

На скамье подсудимых оказался глава банды Игорь Жирноклеев, штатный киллер Марат Янбухтин, Борис Третьяк, занимавшийся в банде слежкой и однажды запытавший бизнесмена паяльником. Всего 11 человек, не все из которых, впрочем, дожили до приговора.