Участвовал в переговорах по Украине и работал по Сирии. Что известно о генерале, который погиб при взрыве машины в Подмосковье

Во время взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик Источник: Минобороны России / YouTube











В Следственном комитете подтвердили, что во время взрыва в Подмосковье погиб 58-летний генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик. Инцидент произошел во дворе жилого дома № 2 на бульваре Нестерова утром в пятницу, 25 апреля.

В машине военного Volkswagen Golf, припаркованной у подъезда, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконному обороту взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).

На месте происшествия работают сотрудники СК Источник: Следком / Telegram

Ярослав Москалик состоял на службе с 1983 года. Он отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в городе Благовещенске и служил в военной части в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. В 2000–2012 годах служил в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе. Это стало известно из материалов судебного дела, в котором он отстаивал интересы своего сына.

В 2015 году военный участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходила во Франции. На ней также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, экс-помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков и другие.