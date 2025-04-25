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Криминал Участвовал в переговорах по Украине и работал по Сирии. Что известно о генерале, который погиб при взрыве машины в Подмосковье

Участвовал в переговорах по Украине и работал по Сирии. Что известно о генерале, который погиб при взрыве машины в Подмосковье

В автомобиле, припаркованном у дома Ярослава Москалика, рвануло самодельное взрывное устройство

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13 комментариев
Во время взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик | Источник: Минобороны России / YouTubeВо время взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик | Источник: Минобороны России / YouTube

Во время взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Источник:

Минобороны России / YouTube

В Следственном комитете подтвердили, что во время взрыва в Подмосковье погиб 58-летний генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик. Инцидент произошел во дворе жилого дома № 2 на бульваре Нестерова утром в пятницу, 25 апреля.

В машине военного Volkswagen Golf, припаркованной у подъезда, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконному обороту взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).

На месте происшествия работают сотрудники СК

Источник:

Следком / Telegram

Ярослав Москалик состоял на службе с 1983 года. Он отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в городе Благовещенске и служил в военной части в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. В 2000–2012 годах служил в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе. Это стало известно из материалов судебного дела, в котором он отстаивал интересы своего сына.

В 2015 году военный участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходила во Франции. На ней также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, экс-помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков и другие.

Также Москалик был спикером по темам, связанными с ситуацией в Сирии. Он выступал с докладом по военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке на Московской конференции по международной безопасности в 2021 году. Тогда он был генерал-майором. А в декабре 2021-го Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москалику присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.

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Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Подмосковье Самодельное взрывное устройство Военный Смерть Гибель Взрыв
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Комментарии
13
Гость
25 апреля, 14:18
У кого-то еще есть сомнения в причинах проведения СВО против террористов?
Гость
25 апреля, 20:58
очень дерзко работают и точечно,
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