Участвовал в переговорах по Украине и работал по Сирии. Что известно о генерале, который погиб при взрыве машины в Подмосковье

В Следственном комитете подтвердили, что во время взрыва в Подмосковье погиб 58-летний генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик. Инцидент произошел во дворе жилого дома № 2 на бульваре Нестерова утром в пятницу, 25 апреля.
В машине военного Volkswagen Golf, припаркованной у подъезда, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконному обороту взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).
Ярослав Москалик состоял на службе с 1983 года. Он отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в городе Благовещенске и служил в военной части в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. В 2000–2012 годах служил в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе. Это стало известно из материалов судебного дела, в котором он отстаивал интересы своего сына.
В 2015 году военный участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходила во Франции. На ней также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, экс-помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков и другие.
Также Москалик был спикером по темам, связанными с ситуацией в Сирии. Он выступал с докладом по военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке на Московской конференции по международной безопасности в 2021 году. Тогда он был генерал-майором. А в декабре 2021-го Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москалику присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.