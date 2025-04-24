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Криминал Как расследовали убийство Игоря Талькова и кого признали виновным — видео

Как расследовали убийство Игоря Талькова и кого признали виновным — видео

Дело закрыли спустя 33,5 года

225
2 комментария
Источник:

Городские медиа

Суд признал виновным в убийстве Игоря Талькова его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана и приговорил его заочно к 13 годам колонии.

Игорь Тальков был смертельно ранен 6 октября 1991 года перед сборным концертом во дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга. Продюсеры Азизы и Талькова, Игорь Малахов и Валерий Шляфман, поспорили из-за очередности выступлений артистов. Спор на повышенных тонах быстро перерос в потасовку, Шляфман выхватил револьвер у Малахова, выстрелил и попал в Игоря Талькова.

В начале 1992 года концертный директор певца уехал в Израиль, где живет до сих пор. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого в убийстве по неосторожности, но из-за того, что он сбежал, расследование дела приостановили. Вернулись к нему только в 2021 году. Следователи опросили больше 150 человек, заново изучили доказательства по делу и пришли к выводу, что Шляфман виновен в умышленном покушении на убийство Игоря Малахова и убийстве Игоря Талькова.

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Комментарии
2
Гость
1 час
И расследование этого заняло 34 года?
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