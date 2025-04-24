Как расследовали убийство Игоря Талькова и кого признали виновным — видео

Игорь Тальков был смертельно ранен 6 октября 1991 года перед сборным концертом во дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга. Продюсеры Азизы и Талькова, Игорь Малахов и Валерий Шляфман, поспорили из-за очередности выступлений артистов. Спор на повышенных тонах быстро перерос в потасовку, Шляфман выхватил револьвер у Малахова, выстрелил и попал в Игоря Талькова.

В начале 1992 года концертный директор певца уехал в Израиль, где живет до сих пор. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого в убийстве по неосторожности, но из-за того, что он сбежал, расследование дела приостановили. Вернулись к нему только в 2021 году. Следователи опросили больше 150 человек, заново изучили доказательства по делу и пришли к выводу, что Шляфман виновен в умышленном покушении на убийство Игоря Малахова и убийстве Игоря Талькова.