НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Когда пройдет первая гроза
Кто покинет «Локомотив»
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Умер актер известного театра
Звезда «Дома-2» на СВО
Криминал эксклюзив «Верните мне сына, не надо ваших денег». Как мать и невеста зарезанного байкера уже год пытаются смириться с трагедией

«Верните мне сына, не надо ваших денег». Как мать и невеста зарезанного байкера уже год пытаются смириться с трагедией

Они впервые прервали молчание — MSK1.RU рассказывает, что произошло на парковке на самом деле

962
11 комментариев
Как живет семья зарезанного байкера спустя год после трагедии | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаКак живет семья зарезанного байкера спустя год после трагедии | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Как живет семья зарезанного байкера спустя год после трагедии

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

«Последнее, что он мне сказал: „Я тебя люблю. Я выкарабкаюсь“. Он еще не понимал, что умирает», — тяжело вспоминает Настя, девушка убитого ровно год назад в Москве байкера Кирилла Ковалева.

Вечер 17 апреля 2024 года, в Москве тепло. Кирилл даже не надел мотоэкипировку: дом любимой всего в паре минут на байке, да и выезжает он ненадолго. У подъезда девушки, прямо на тротуаре, припаркована белая Toyota Camry. Парень делает замечание владельцу авто — 21-летнему Шахину Аббасову. Словесная перепалка перерастает в драку, и тут Шахин достает нож.

Настя, хрупкая 23-летняя девушка, руками зажимает кровавую рану в бедре Кирилла до приезда скорой помощи. Нападавший сбегает вместе с братом. По дороге в больницу медики несколько раз «запускают» сердце Кирилла. Его, истекающего кровью, привозят в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, через час после драки Кирилл умирает. Ему было 24 года.

Чтобы поймать Шахина Аббасова и его брата Шохрата, силовики объявили план «Перехват». Спустя два дня парней задержали в Ростовской области. Помимо братьев, фигурантами дела об убийстве стали их родственники и близкие: отец, дядя и его сын, а также друг семьи. По версии следствия, они помогали братьям скрываться. Теперь всю мужскую половину семьи Аббасовых обвиняют в убийстве и пособничестве в убийстве по предварительному сговору.

Журналист MSK1.RU встретилась с мамой и девушкой убитого байкера, спустя год после трагедии для них ничего не закончилось. Дело об убийстве Кирилла начали рассматривать по существу 10 апреля.

Всё, что известно об убийстве Кирилла Ковалева, — в одном видео

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

«Увидела, что Кирилла бьют и он падает, не встает»»

Весь этот год Настя хранила молчание и только сейчас поделилась своей болью с MSK1.RU. В деле об убийстве своего любимого она стала ключевым свидетелем. Именно на ее глазах разгорался конфликт, в ее присутствии расправились с Кириллом.

17 апреля 2024-го пара должна была посидеть с племянницей Насти. Подъехав к дому на Краснодарской улице, ребята увидели припаркованное на тротуаре авто. По словам девушки, Шахин Аббасов регулярно ставил свою Toyota Camry в неположенном месте. Кирилл перегородил машине выезд и вызвал полицию. Пара принялась ждать «автохама» на детской площадке. Когда Аббасов появился на месте, к ним вышел сосед, Юрий Васякин. Он начал снимать происходящее на видео:

— Мужчина, это ваша машина? Почему сюда заехали? Здесь люди ходят, дети, — говорит Васякин на видео.

— Ну и что? — отвечает ему Шахин.

Происходящее Васякин снимал на видео

Источник:

Baza / T.me

Как рассказала Настя, они с Кириллом решили вмешаться, когда разговор Васякина с Аббасовым перерос в перепалку. Шахин позвонил кому-то по телефону, спустя некоторое время к месту подъехал его старший брат Шохрат.

— Началась возня. В какой-то момент Шохрата держали двое соседей, а Шахин с Кириллом дрались один на один поодаль. Я не сразу поняла, что произошло. Увидела, что Кирилла бьют и он падает, не встает, — рассказывает MSK1.RU девушка.

«Нащупала рану, зажала и почувствовала, как течет теплая кровь»

По словам Насти, Кирилл оперся на ее плечо и попросил вызвать скорую. Девушка не сразу поняла, что ее любимого ударили ножом.

— Смотрю, а у него штаны в крови. Думала, может, нос разбил или кулаки. Отогнула края джинсов и увидела рану. Я нащупала ее, зажала двумя руками, почувствовала, как течет теплая кровь, — вспоминает она.

<p>Анастасия Щаулина</p><p>Анастасия Щаулина</p>

От кровопотери Кирилл начал терять сознание. Я говорила с ним, чтобы он не отключался. Смотрела то на рану, то на его лицо. С каждой минутой его кожа становилась более синей.

Анастасия Щаулина

девушка убитого байкера

Анастасия руками зажимала рану

Источник:

112 / T.me

Сосед Васякин сбегал за бинтами, взялся сам зажимать рану. Настя позвонила родителям Кирилла. Олег и Елена Ковалевы тут же выехали к дому Насти. И уже через 15 минут были на месте.

Спустя 10 минут к дому прибыли сотрудники скорой помощи. Медики погрузили Кирилла на каталку и завезли в машину.

— Меня не пустили поехать с ним: я не близкий родственник. Они еще не успели отъехать из двора, как машина начала ходить ходуном. Это означало одно: у Кирилла остановилось сердце, врачи пытались его реанимировать, — едва сдерживая слёзы, говорит Настя.

<p>Анастасия Щаулина</p><p>Анастасия Щаулина</p>

Как мне позже рассказали Лена с Олегом, по дороге в больницу скорая еще несколько раз останавливалась, сердце вновь «запускали».

Анастасия Щаулина

девушка убитого байкера

«После фразы „Кирилл умер“ мозг отключился»

По словам мамы Кирилла, ее сына сразу направили в реанимацию. Никаких прогнозов о состоянии парня врачи не давали. У Кирилла были перебиты бедренные вена и артерия.

— Мы дежурили около дверей, ждали. Когда кто-то из персонала выходил, мы спрашивали. В голове был только один вопрос: он жив или нет. В этой суматохе я не заметила, как подъехали родители мужа (бабушка и дедушка Кирилла. — Прим. ред.). Мы с Олегом долго не отвечали, они поехали на наши поиски, — вспоминает безутешная мать.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Вышел врач и сказал, что сына больше нет. Что происходило дальше, я плохо помню. После фразы «Кирилл умер» мозг просто отключился.

Елена Ковалева

мама убитого байкера

Елена признаётся, что с тех пор, как Кирилл купил мотоцикл, она боялась, что сын попадет в аварию, постоянно следила за тем, чтобы он был в экипировке. В тот вечер парень уехал без амуниции, Елена до сих пор корит себя за это.

— Больше всего боялась, что ДТП произойдет. Утешала себя тем, что вероятность попасть в смертельную аварию довольно мала. Он всю жизнь мечтал о байке, отговорить его было невозможно. Когда он поехал к Насте, то был в обычных джинсах и кроссовках. Если бы он надел эти мотоджинсы, его, может быть, и не ранили бы смертельно, — сокрушается женщина.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Почему я в тот день не сказала ему нормально одеться? Постоянно теперь прокручиваю в голове его: «Мам, ну я же недалеко, в соседний квартал». Этот поток мыслей невозможно остановить.

Елена Ковалева

мать убитого байкера

Тело Кирилла десять дней исследовали судмедэксперты и криминалисты.

— Мы хотели кремировать его. Следователи этого не разрешили, потому что Кирилл был убит. Нам позвонили и сообщили, что тело завтра выдадут. Нужно было в экстренном порядке буквально за день организовать всё.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Откуда мне было знать, как выбирать место на кладбище? Все наши старшие родственники живы, а тут готовиться к похоронам сына…

Елена Ковалева

мать убитого байкера

Кирилла Ковалева хоронили в открытом гробу, нижнюю часть тела, где была рана, накрыли саваном. 27 апреля тело молодого человека предали земле на Ново-Люберецком кладбище.

«Вину не признали, но извинения принесли»

10 апреля 2025 года Мосгорсуд начал рассматривать дело об убийстве Кирилла Ковалева по существу. Всего на скамье подсудимых оказались шесть человек: Шахин Аббасов, его старший брат Шохрат, отец Низами, дядя Бахтияр, его сын Исохан (двоюродный брат Шахина. — Прим. ред.) и друг семьи Нахид Гусейнов.

На слушании мужчины сидели в два ряда в так называемом аквариуме. Аббасовы впервые за год «воссоединились»: это было первое заседание с момента ареста. Всем им грозит вплоть до пожизненного.

На скамье подсудимых оказались шесть человек

Источник:

Суды общей юрисдикции Москвы / T.me

По версии гособвинения, братья и их родные «вступили в сговор» и за полчаса спланировали убийство байкера, опасаясь наказания за неправильную парковку. Шахина и его старшего брата Шохрата обвинили в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений (по п. п. «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ).

Скрываться парням помогали их отец Низами, дядя Бахтияр и друг семьи Нахиди Гусейнов. Они следили за тем, что происходит на месте происшествия, передавали информацию и поддерживали братьев финансово. Низами, Бахтияр и Нахиди проходят по делу как соучастники.

Еще один родственник, Исохан Аббасов, обвиняется в пособничестве, а также в двух эпизодах дачи взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Чтобы обеспечить братьям отход из города, Исохан передал деньги двум сотрудникам ДПС. Силовики уже отбывают наказание.

Всем Аббасовым грозит вплоть до пожизненного

Источник:

Суды общей юрисдикции Москвы / T.me

В суде у каждого из Аббасовых был свой адвокат. Они явились на слушание коллегией и брали перерыв на согласование вопросов. Защитник Бахтияра Аббасова, дяди Шахина, усмотрел дискриминацию по национальному признаку: его доверитель хоть и является уроженцем Азербайджана, но имеет российское гражданство. Вопросы у него вызвало и обвинение в предварительном сговоре.

— То, что мой подзащитный вступил в предварительный сговор, противоречит логике и материалам дела. Надеемся, что суд разберется, — сказал адвокат.

Все подсудимые свою вину отрицают, хоть и написали письменные извинения семье Ковалевых.

Бахтияр Аббасов (слева) и его сын Исохан Аббасов (справа) | Источник: Суды общей юрисдикции Москвы / T.meБахтияр Аббасов (слева) и его сын Исохан Аббасов (справа) | Источник: Суды общей юрисдикции Москвы / T.me

Бахтияр Аббасов (слева) и его сын Исохан Аббасов (справа)

Источник:

Суды общей юрисдикции Москвы / T.me

«Они человеческую жизнь в миллион оценили»

В суде стало известно, что родственник подсудимых Рамис Аббасов (брат Низами и Бахтияра, дядя Шахина и Шохрата соответственно. — Прим. ред.) перевел Елене и Олегу Ковалевым по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Супруги от денег отказались и сообщили об этом следователю.

— Они человеческую жизнь в миллион оценили. Разве так можно? На что мне эти деньги потратить? Печенье купить на могилку? Ну верните мне сына, не надо ваших денег. У человека было будущее, хорошая работа, семья, дети. Я уже график строила, когда я буду с внуками гулять. Всё оборвалось, — со слезами на глазах негодует Елена.

Елена Ковалева не может сдержать слёз, когда вспоминает о сыне | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЕлена Ковалева не может сдержать слёз, когда вспоминает о сыне | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Елена Ковалева не может сдержать слёз, когда вспоминает о сыне

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

После смерти сына Елена стала инвалидом I группы, а ее супруг Олег страдает от бессонницы и провалов в памяти. Убитые горем родители создали телеграм-канал, посвященный сыну. Изначально он выглядел как чат, в котором Елена и Олег оповещали близких о ходе расследования. За год телеграм-канал оброс кучей «папок»: в одной они публикуют воспоминания о Кирилле, его детские фото, в другой — информацию с судов, а в третьей вымещают злость на мир и виновников убийства.

По словам женщины, на плаву их семью сейчас держит только расследование дела об убийстве Кирилла.

— Почему у кого-то есть мнимое ощущение превосходства? Почему кто-то позволяет себе такую агрессию? Получается, мы в таком мире сейчас живем, где за замечание бьют? Почему кому-то совершенно нормально достать нож и ударить человека? — возмущается она.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Дело надо завершить. Нельзя, чтобы это всё бесследно исчезло, как будто никакого мальчика Кирилла не было.

Елена Ковалева

мать убитого байкера

Отец за сына не в ответе?

Елена настаивает, что высшей меры наказания — пожизненного заключения (по статье, по которой судят Аббасовых, максимальное наказание — смертная казнь, на которую введен мораторий. — Прим. ред.) — заслуживают не только братья Аббасовы, но и их родственники.

— Говорят, что сын за отца не в ответе. Но, наоборот, — да. Что родитель вложил в ребенка, то и получилось, — считает она.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Понимаете, у хороших родителей дети плохими, как правило, не вырастают. Родители несут ответственность за то, что они воспитали. Это исключительно их заслуга.

Елена Ковалева

мама убитого байкера

Гособвинение квалифицирует действия родственников и друга Аббасовых как пособничество. Их обвиняют по пунктам «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений).

— Вероятно, это был бытовой конфликт, который вылился в поножовщину. Вряд ли убийство было спланировано заранее. Уточняется ведь, что ранее они с Ковалевым не были знакомы. В том, что сговор был организован за полчаса, я сомневаюсь, — объясняет юрист Юлия Федотова.

По словам эксперта, действия родственников скорее можно квалифицировать как заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (часть 2 статьи 316 УК РФ). По ней дяде, его сыну и другу семьи Аббасовых грозит до двух лет лишения свободы.

— Что касается отца, он по этой статье ответственности вообще не несет, поскольку является близким родственником совершившего преступление, — заключила Федотова.

Шахин Аббасов в зале суда в апреле 2024 года | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUШахин Аббасов в зале суда в апреле 2024 года | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Шахин Аббасов в зале суда в апреле 2024 года

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Мы все как сломанные роботы»

В доме Ковалевых траурная тишина. В зале родители установили алтарь в память о погибшем сыне — за стеклом стоят портрет Кирилла и его любимые вещи. В комнате байкера всё осталось таким же, как при жизни. На полках — фотографии с любимой девушкой Настей, а в шкафу — коробки с несобранными моделями самолетов, которыми он увлекался. Мама байкера завела нас внутрь и оставила наедине с комнатой, превратившейся в семейный музей.

— На самом деле, я живу в иллюзии, что сын просто куда-то ненадолго уехал. Да, я его похоронила. Но это же можно забыть. Остается просто ждать, когда он приедет, — тяжело вздыхает Елена.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Мы все как сломанные роботы, пытаемся функционировать, но получается не очень.

Елена Ковалева

мать убитого байкера

— Мы с мужем приезжаем к бабушке и дедушке Кирилла. Они пытаются делать вид, что всё хорошо, мы тоже. Но как только расходимся каждый по своей комнате, сидим и рыдаем, — говорит убитая горем женщина.

Комната Кирилла осталась нетронутой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUКомната Кирилла осталась нетронутой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+1
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мама Кирилла вспоминает, что незадолго до смерти ее сын задумался о детях: рассуждал, каким бы хотел быть родителем.

— Мне понравилась его фраза: «Хочу быть молодым отцом, хочу своих детей научить всему, что я умею сам, пока я активен, у меня много сил». Мы часто эти темы обсуждали, такая у него была мечта, — вспоминает Елена.

Алтарь в честь Кирилла Ковалева в квартире его родителей | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАлтарь в честь Кирилла Ковалева в квартире его родителей | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алтарь в честь Кирилла Ковалева в квартире его родителей

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Напишите о нашей истории красиво»

Настя и Кирилл начали встречаться еще в школе, вместе они были около пяти лет. Как рассказала девушка, в мае 2024-го парень хотел ей сделать предложение: случайно проговорился за пару недель до трагедии.

— Мы планировали совместный отпуск. Он обмолвился, что это будет не простая поездка, а я должна буду сказать, согласна я или нет выйти за него замуж. Кирилл хотел, чтобы это произошло в Крыму: это было особенное место для него, семейное. Они с родителями туда каждый год летом ездили, — рассказывает девушка.

Кирилл планировал сделать Насте предложение | Источник: предоставлено Анастасией Щаулиной Кирилл планировал сделать Насте предложение | Источник: предоставлено Анастасией Щаулиной

Кирилл планировал сделать Насте предложение

Источник:

предоставлено Анастасией Щаулиной

Летом 2024 года Настя и Кирилл должны были переехать в новую квартиру, уже даже купили туда бытовую технику. Жилье должно было стать семейным гнездышком для пары и их детей.

— Мы мечтали об этом, хотели двоих [детей]. Даже имена подобрали детям: он мужское, а я женское. Сына Кирилл хотел назвать Марсель, а дочь — либо Кристина, либо Анфиса, — вспоминает Настя.

Пара мечтала завести детей | Источник: предоставлено Анастасией ЩаулинойПара мечтала завести детей | Источник: предоставлено Анастасией Щаулиной

Пара мечтала завести детей

Источник:

предоставлено Анастасией Щаулиной

Кирилл ей постоянно дарил цветы, встречал ее так у метро. Теперь роли поменялись — Настя приносит букеты на могилу Кирилла.

— После смерти я злилась, что он мне не снится. К другим приходил во снах, а ко мне нет. И вот это произошло, а мы просто сидели и смотрели друг на друга, молчали. Во второй раз он мне сказал: «Я сейчас полежу пять минут и встану». А я ему в ответ: «Куда ты встанешь? Какие пять минут? Нет, это уже невозможно», — горько усмехается девушка.

<p>Анастасия Щаулина</p><p>Анастасия Щаулина</p>

Последнее, что он мне сказал: «Я тебя люблю. Я выкарабкаюсь». Он еще не понимал, что умирает.

Анастасия Щаулина

девушка убитого байкера

Единственное, о чем Настя попросила редакцию: «Напишите о нас красиво, мы очень любили друг друга».

У ребят была парная одежда. Сейчас кофты хранятся в комнате Кирилла в доме Ковалевых | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUУ ребят была парная одежда. Сейчас кофты хранятся в комнате Кирилла в доме Ковалевых | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

У ребят была парная одежда. Сейчас кофты хранятся в комнате Кирилла в доме Ковалевых

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

После смерти Кирилла Настя продолжает навещать семью Ковалевых. Для Елены и Олега общение с невестой сына — а они ее воспринимают именно так — стало отдушиной.

— Настя не замена Кириллу, но она как будто его частичка. Они были очень близки. Мы за нее очень волнуемся. Я надеюсь, что наше общение продолжится. Пускай не в качестве мамы несостоявшегося мужа, хотя бы по-дружески. Мне бы хотелось принимать участие в ее жизни, — признаётся Елена.

<p>Елена Ковалева</p><p>Елена Ковалева</p>

Может, потом подпустит меня к своим детям, коляску покатать.

Елена Ковалева

мать убитого в Люблино байкера

Кирилла Ковалева похоронили 24 апреля. Через два дня суд отправил под арест сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова за взятку: тот после убийства отпустил разыскиваемых Шахина и его родственников. Полицейского судили отдельно, приговор ему вынесли в августе прошлого года — в колонии Бовтунов проведет 3,5 года.

Всё, что известно о жестоком убийстве байкера из Люблино и расследовании этого дела, рассказываем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Убийство байкера в Люблино Кирилл Ковалев Расследование дела Суд в Москве Убийство байкера
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
с++
5 часов
Это Москва, вообще нет дела до того, что там происходит. Лучше напишите, как недавно на Комсомольской местная гопота парню шею сломала, а потом ещё таскали тело по улице... Новости из Ярославля больше интересуют
Гость
6 часов
Они все с ножами ходят или толпой налетают, так как доля них очень унизительно проиграть, прям удар по чести, если чувствуют что не распаляются, в дело идёт оружие. Это же не все знают.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление