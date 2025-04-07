«Я мысленно ходила на пикники с семьей»: история девушки, которую 7 лет держали в ящике под кроватью

Источник: Городские медиа

Коллин Стэн было 20 лет, когда ее жизнь изменилась. Юная калифорнийская автостопщица села в машину к Кэмерону Хукеру и на несколько лет превратилась в его секс-рабыню.

Всё это время основным местом жительства Стэн был ящик, который держали под кроватью. Когда ее доставали оттуда на час-другой, реальность не становилась заманчивее. Лучшее, что ей приходилось делать, — это работа по дому. Всё остальное время Хукер связывал девушку, насиловал ее и всячески над ней издевался.

В какой-то момент изувер разрешил Коллин проводить время вне ящика. Ей даже было разрешено выбираться на пробежки. Но похититель настолько сломал свою жертву психологически, что она даже и не пыталась сбежать.