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Криминал проблема Медик лишился двух квартир после телефонного звонка — разбираем опасную схему

Медик лишился двух квартир после телефонного звонка — разбираем опасную схему

Сейчас он живет в приюте для бездомных и должен миллион рублей банку

2 507
16 комментариев

Медик стал бездомным из-за аферистов

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Еще несколько месяцев назад у 50-летнего рентген-лаборанта Дениса Борисовича из Екатеринбурга было две квартиры. Сейчас он живет в приюте для бездомных и должен банку миллион рублей: медик стал жертвой телефонных мошенников.

Преступники «развели» Дениса по точно такой же схеме, как и певицу Ларису Долину. Сначала позвонил «оператор сотовой связи» и выманил у него цифры из СМС, заверив, что это нужно для продления договора обслуживания. Таким образом взломали его аккаунт на «Госуслугах» и оформили кредит на 500 тысяч. Затем лжесотрудник Центробанка позвонил медику и сообщил, что идет атака на его личный кабинет. Третий звонок был от мошенника, представившегося сотрудником московской полиции.

Денису приказали поучаствовать в поимке преступников — сотрудников банка, которые хозяйничали у него на «Госуслугах». Якобы он должен оформить еще один кредит и тут же погасить. Перевести деньги на некий «зеркальный счет», а потом всё ему вернется и преступники будут задержаны.

Медик сделал всё, как велели, никому из родных ничего не сказал: его напугали, что за разглашение тайны следствия грозит уголовная ответственность.

Он ничего не подозревал и, когда мошенники приказали ему оформить сделки с недвижимостью, согласился «помочь следствию». Продал две квартиры (одну из них сдавал) и перевел деньги с продажи на «безопасный счет».

Денис Борисович стал жертвой телефонных мошенников, сейчас он живет в приюте | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUДенис Борисович стал жертвой телефонных мошенников, сейчас он живет в приюте | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Денис Борисович стал жертвой телефонных мошенников, сейчас он живет в приюте

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

После этого «следователь» перестал отвечать на звонки.

Дениса Борисовича обманули по старой схеме, о которой мы не раз писали: полицейские распространяют памятки с предупреждениями и разъяснениями. К сожалению, как признался сам Денис, новостями он не интересовался и о таком не слышал.

Работать он пока не может — какое-то время назад попал в ДТП, теперь ходит опираясь на трость. На 14 тысяч рублей пенсии (она ему положена за вредные условия труда) квартиру не снять. Денис спасается в социальном приюте. Полиция расследует уголовное дело, екатеринбуржца признали потерпевшим.

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Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
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Комментарии
16
Гость
6 апреля, 20:01
Телефонные компании должны быстро реагировать на сообщения о мошенничестве а им пофигу. Аферисты назанивают чуть ли не каждый день.
Гость
6 апреля, 20:48
А он точно медик с высшим образованием?
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