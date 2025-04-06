Медик лишился двух квартир после телефонного звонка — разбираем опасную схему

Медик стал бездомным из-за аферистов Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Еще несколько месяцев назад у 50-летнего рентген-лаборанта Дениса Борисовича из Екатеринбурга было две квартиры. Сейчас он живет в приюте для бездомных и должен банку миллион рублей: медик стал жертвой телефонных мошенников.

Преступники «развели» Дениса по точно такой же схеме, как и певицу Ларису Долину. Сначала позвонил «оператор сотовой связи» и выманил у него цифры из СМС, заверив, что это нужно для продления договора обслуживания. Таким образом взломали его аккаунт на «Госуслугах» и оформили кредит на 500 тысяч. Затем лжесотрудник Центробанка позвонил медику и сообщил, что идет атака на его личный кабинет. Третий звонок был от мошенника, представившегося сотрудником московской полиции.

Денису приказали поучаствовать в поимке преступников — сотрудников банка, которые хозяйничали у него на «Госуслугах». Якобы он должен оформить еще один кредит и тут же погасить. Перевести деньги на некий «зеркальный счет», а потом всё ему вернется и преступники будут задержаны.

Медик сделал всё, как велели, никому из родных ничего не сказал: его напугали, что за разглашение тайны следствия грозит уголовная ответственность.

Он ничего не подозревал и, когда мошенники приказали ему оформить сделки с недвижимостью, согласился «помочь следствию». Продал две квартиры (одну из них сдавал) и перевел деньги с продажи на «безопасный счет».

Денис Борисович стал жертвой телефонных мошенников, сейчас он живет в приюте Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











После этого «следователь» перестал отвечать на звонки.

Дениса Борисовича обманули по старой схеме, о которой мы не раз писали: полицейские распространяют памятки с предупреждениями и разъяснениями. К сожалению, как признался сам Денис, новостями он не интересовался и о таком не слышал.