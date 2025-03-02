«Старики бежали и падали». Кто и почему открыл стрельбу в подмосковном ТЦ: подробности

На месте работают оперативники Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











В подмосковном торговом центре «Красный кит» 2 марта один из посетителей открыл стрельбу. Как сообщили в МВД, пострадали четыре человека.

Как рассказала MSK1.RU одна из сотрудниц магазина сладостей, после выстрелов все кинулись к выходам из торгового центра.

— У меня коллега выбежала первой, я побежала за сумками, забрать вещи. В чем были, в том и выбежали на улицу, благо вход рядом. В момент, когда я уже выбегала, он переместился к нашему магазину поближе и случилась уже драка с охраной непосредственно здесь, — рассказала женщина.

Еще один из очевидцев сообщил, что после выстрелов начались паника и давка. Люди буквально сбивали друг друга с ног, чтобы поскорее покинуть ТРЦ.

— Мы у входа были, когда все начали бежать в такой панике. Было прям страшно, как люди бежали, падали, некоторые бежали с колясками с детьми на руках, старики бежали и падали, — сообщил житель Мытищ.

Во время ЧП люди поспешили покинуть здание Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











Один из очевидцев рассказал MSK1.RU, что у напавшего с собой была сумка курьера, из-за которой его и не пустили в здание. Мужчине это не понравилось, и между ним и охраной произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

— По правилам ТРЦ нельзя входить с курьерскими сумками, его не пустила охрана, и ему это не понравилось, — пояснил очевидец.

Одна из сотрудниц магазина подтвердила, что парень, открывший стрельбу, работает курьером. По словам женщины, у него неоднократно происходили стычки с охраной ТРЦ из-за сумки, которую ему запрещали проносить.

— Его спровоцировала охрана. Он курьер — не первый раз приходит в ТЦ. Его и раньше предупреждали, что с сумкой нельзя заходить. Но в этот раз вот как закончилось. Молодой парень, жалко, — пояснила женщина.

Сейчас на месте инцидента работают оперативники. Мужчину, который открыл стрельбу, уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».