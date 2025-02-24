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Криминал Россиянка родила в аэропорту Турции и выбросила ребенка в унитаз — суд решил ее судьбу

Россиянка родила в аэропорту Турции и выбросила ребенка в унитаз — суд решил ее судьбу

Избавиться от новорожденного ей предложила мама

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3 комментария
На скамью подсудимых попала как роженица, так и ее мать | Источник: velev.newsНа скамью подсудимых попала как роженица, так и ее мать | Источник: velev.news

На скамью подсудимых попала как роженица, так и ее мать

Источник:

Россиянка Екатерина Бурнашкина в октябре родила в аэропорту Антальи и бросила ребенка в унитазе. Сегодня суд приговорил ее к 15 годам. Подробнее об этой истории, которая потрясла две страны, — в материале.

Все произошло 14 октября. Женщина из России собиралась вылетать в Москву из Антальи, но прямо в аэропорту у нее начались роды. Она не стала обращаться к медикам за помощью, а пошла в туалет для инвалидов, где больше места и нет других кабинок рядом. После того как ребенок родился, новоиспеченная мама бросила его прямо в унитаз и пошла на регистрацию своего рейса.

Спустя буквально 10 минут в туалет зашла уборщица, которая и обнаружила ребенка. Служба безопасности оперативно вычислила его мать, задержав россиянку до посадки на рейс.

По данным Velev News, роженицей оказалась 28-летняя Екатерина Бурнашкина. Она прилетела в Турцию со своей матерью, Еленой. После родов мать и малыша по отдельности доставили в больницу.

По уверениям женщины, роды оказались сюрпризом, так как она не знала о беременности. На первом судебном заседании Екатерина рассказала, что избавиться от ребенка ей предложила мать, которая в итоге тоже оказалась на скамье подсудимых.

Сторона обвинения требовала для Екатерины максимального наказания. Защищающие ребенка юристы отметили, что женщина «зашла в туалет для инвалидов намеренно, так как хладнокровно запланировала это деяние, ведь в такой туалет заходят реже». Женщина оправдывалась тем, что он просто был ближе.

— Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника, — огласил приговор судья 4-го суда Антальи по тяжким уголовным делам. Решение передают РИА Новости.

Маму Екатерины оправдали. Вопрос о судьбе ребенка будут решать отдельно.

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Аэропорт Роды Турция Россиянка Суд
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Комментарии
3
Гость &
24 февраля, 13:02
Поделом! 28 лет,а ума нет.Не знала она....
Гость
24 февраля, 12:56
Хорошие новости.
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