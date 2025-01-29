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Криминал Гендиректора «Фонбет» задержали за взятку в 50 млн рублей

Гендиректора «Фонбет» задержали за взятку в 50 млн рублей

По версии следствия, деньги он передал силовику

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10 комментариев

Анохин перешел в «Фонбет» в 2022 году

Источник:

Гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, по версии следствия, дал взятку 50 млн рублей представителю силовых структур. Теперь его задержали, сообщает Telegram-канал 112.

По данным их источника, Анохин передал деньги некоему силовику. Информации, из какой структуры он был и для чего ему заплатили 50 млн, на данный момент нет. Получатель денег от них не отказался, из-за чего теперь тоже задержан.

До прихода в «Фонбет» Сергей Анохин занимал пост вице-президента Российского футбольного союза. После он возглавлял в 2020–2021 году ФК «Химки» из Подмосковья. На должность гендиректора букмекерской компании пришел в 2022 году.

«Фонбет» — букмекерская компания из России, которую основал шахматист-гроссмейстер и бизнесмен Анатолий Мачульский в 1994 году. Компания считается старейшей в своей нише.

Сергей Анохин известен не только как функционер. Раньше он был спортсменом — играл в пляжный футбол. На любительском уровне он выступал за клуб «Кунцево» и пытался попасть в академию ЦСКА. После начал развивать клубы — помогал футбольной школе «Строгино» и клубу «Истра».

Сейчас ему 51 год. За плечами Анохина три высших образования: он окончил Военный университет Министерства обороны (со знанием английского и арабского языка), Московский государственный университет коммерции (факультет иностранных языков) и РАНХиГС. Анохин является кандидатом экономических наук.

Обновлено в 12:24 (мск). Совладелец «Фонбет» Михаил Маслов отметил, что задержание Сергея Анохина никак не связано с деятельностью компании, он ушел с поста гедиректора в январе. Однако по открытым данным, Анохин до сих пор занимает эту позицию в ООО «Фонкор» (юрлицо «Фонбета»), передает Mash.

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Комментарии
10
Инженер1
1 час
юрист/економист.
rodynamoya
14 минут
сейчас закроют на время и все отдаст!!
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