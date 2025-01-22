Поймай его, если сможешь. Лжепилот «Аэрофлота» собрал с соседей и знакомых 4 миллиона рублей и исчез

История Кирилла Меньшикова напоминает сюжет известного фильма с Ди Каприо — правда, концовка наверняка будет другой Источник: читатель E1.RU; Kinopoisk.ru











В Екатеринбурге мужчина возомнил себя персонажем Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь» (18+). Он представлялся пилотом крупной авиакомпании, чтобы заполучить чужие деньги.

В течение нескольких месяцев 29-летний Кирилл Меньшиков покупал своим соседям и знакомым туры, гаджеты и доллары по выгодному курсу из-за границы, а под Новый год внезапно пропал с радаров вместе с чужими деньгами. Заявления в полицию на Кирилла написали уже около 20 пострадавших. По их словам, в общей сложности «пилот» задолжал им больше 4 миллионов рублей.

Как рассказали нашим коллегам из E1.RU бывшие соседи Кирилла и его супруги Анастасии, около года назад они вместе с ребенком заселились в дом в жилом квартале «Мичуринский». Пара начала активно общаться с жильцами и быстро смогла с ними подружиться. Супруги стали ходить в гости к соседям и даже участвовать в их жизни.

По словам читателей E1.RU, их знакомый представлялся пилотом «Аэрофлота», часто куда-то отлучался, ссылаясь на то, что он в очередном рейсе. Пострадавшие уверяют, что видели в квартире Меньшиковых форму пилота, а еще Кирилл показывал им свое служебное удостоверение, контракт с авиакомпанией и грамоты.

Так что, когда он стал предлагать знакомым купить товары из-за границы, авиабилеты и туры в разные страны, ни у кого не возникло вопросов. К тому же несколько первых заказов он выполнил нормально — а вот потом начались проблемы.

Меньшиков часто присылал знакомым фото и видео в форме пилота Источник: читатель E1.RU

— Мне он еще летом обещал привезти четыре iPhone на общую сумму 413 тысяч, в сентябре сделал возврат 213 тысяч и пропал. Все переписки подчистил, на связь не выходит. Других потерпевших кормит «завтраками», — рассказала E1.RU Татьяна.

Евгений тоже заказал у Меньшикова iPhone, заплатив 105 тысяч. Смартфона он так и не увидел.

— Деньги я отправил ему в ноябре. Сначала были обещания, что всё будет, а потом он вообще пропал со связи, — поделился Евгений.

Сразу несколько екатеринбуржцев лишись новогодней поездки в Таиланд, а вместе с ней — и потраченных денег. Например, Надежда, кроме трех iPhone на сумму в 330 тысяч, заказала у Кирилла путевку, а еще дала ему в долг 74 тысячи рублей. Сейчас Меньшиковы должны ей около 500 тысяч рублей.

— Они никому ничего не вернули. На связь не выходят. В полиции говорят, что он подписал контракт на участие в СВО, — добавила девушка.

Татьяне и ее семье Меньшиковы тоже предложили полететь на Новый год в Таиланд. Для семьи из двоих взрослых и двоих детей это стоило 325 тысяч рублей. Екатеринбурженку немного смутили низкие цены на тур, на что Кирилл, по ее словам, ответил, что как сотрудник авиакомпании может получить билеты дешевле.

Такое объяснение устроило соседку, и она оплатила путевки для себя и близких, а также заказала две тысячи долларов, но в итоге ее семья никуда не полетела и валюту не получила.

В подобной ситуации оказалась и ее сестра Ольга, которая тоже собиралась лететь в Таиланд. Она еще в сентябре перевела Кириллу полную стоимость тура — 149 тысяч рублей, но за два дня до вылета выяснилось, что поездка не состоится.

Проблему с путевками Кирилл и Анастасия объяснили ошибкой некой Юлии — якобы еще одной сотрудницы «Аэрофлота», которая занималась бронированием. Кирилл обещал, что потраченные деньги вернут после новогодних праздников.

После этого он перестал выходить на связь. Сам Кирилл говорил, что застрял где-то в Китае и скоро прилетит в Москву, а его жена утверждала, что он «запировал» и потерял телефон в баре. Анастасия сказала, что больше ничего не знает, а сама в это время собирала чемоданы, вскоре после чего съехала с квартиры. Пострадавшие обратились в полицию.

— В основном люди переводили ему по 500−700 тысяч. На сегодняшний день только у нас в Екатеринбурге нашлось 17 пострадавших, еще несколько человек — из других крупных городов: Красноярска, Владивостока, Иркутска, Новосибирска… — утверждает Ольга.

По словам пострадавших, ранее Кирилла привлекали за подделку документов полицейского. Это было еще до его переезда в Екатеринбург.

Узнаете «капитана»? Источник: читатель E1.RU

Съезжая с квартиры, Меньшиковы забрали с собой кота и енота, которые жили у них, а трех собак оставили. Спасать брошенных питомцев пришлось соседям, которые услышали из-за стены жалобное скуление и лай. По просьбе хозяев, рассказавших, где были спрятаны ключи, жильцы дома вызволили животных из плена и нашли им новый дом.

— Одну собаку сразу забрали, другую, у которой кличка Жулик, мы оставили себе, еще одна сейчас на передержке, — рассказала Юлия, которая пристраивала животных.

Где сейчас находятся Кирилл Меньшиков и его семья, неизвестно. Ни сам молодой человек, ни его супруга на звонки не отвечают. Если они захотят прокомментировать обвинения в свой адрес, редакция E1.RU готова предоставить им слово.

В полиции Екатеринбурга заявили, что сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства этой истории.

В пресс-службе «Аэрофлота» E1.RU подчеркнули, что Кирилл Меньшиков не числится в штате авиакомпании.

А вообще кем только ни притворяются мошенники, чтобы выманить деньги у россиян: иногда преступники представляются банковскими работниками, сотрудниками ФСБ или бывшими начальниками своих жертв.