Искали с лета: пропавшую жительницу Ярославля обнаружили мертвой

Пропавшую 75-летнюю жительницу Ярославля Галину Коваленко нашли мертвой. Женщина жила на улице Рыкачева. Но в июне 2024 года исчезла. Ее поисками занимались полиция и волонтеры. Как оказалось, пенсионерка стала жертвой преступления. По версии следователей, женщину убил 64-летний родственник, вместе с которым она жили в квартире.

— В июне 2024 года между мужчиной и его родственницей произошел бытовой конфликт, во время которого пожилая женщина была задушена. После этого подозреваемый вывез ее тело на территорию Гаврилов-Ямского района и закопал в лесу, — сообщили 20 января в УМВД России по Ярославской области.