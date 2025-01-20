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Искали с лета: пропавшую жительницу Ярославля обнаружили мертвой

В убийстве пенсионерки подозревают ее родственника

1 317
2 комментария

В Ярославле в убийстве пенсионерки подозревают ее родственника

Источник:

Пропавшую 75-летнюю жительницу Ярославля Галину Коваленко нашли мертвой. Женщина жила на улице Рыкачева. Но в июне 2024 года исчезла. Ее поисками занимались полиция и волонтеры. Как оказалось, пенсионерка стала жертвой преступления. По версии следователей, женщину убил 64-летний родственник, вместе с которым она жили в квартире.

— В июне 2024 года между мужчиной и его родственницей произошел бытовой конфликт, во время которого пожилая женщина была задушена. После этого подозреваемый вывез ее тело на территорию Гаврилов-Ямского района и закопал в лесу, — сообщили 20 января в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас подозреваемый установлен. В отношение него СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Идет расследование.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Волонтёры искали-искали, искали-искали...не нашли. А я думал, они все сейчас спасают Чёрное море от мазута.
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