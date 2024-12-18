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Криминал ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала ВС РФ Кириллова — кто и как это сделал

ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала ВС РФ Кириллова — кто и как это сделал

Организовали убийство генерала другие люди

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2 комментария

Взрывчатку разместили на самокате, припаркованном у входа в подъезд

Источник:

Теракт против генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова в Москве совершили по заданию СБУ. Гражданину Узбекистана за это обещали заплатить 100 тысяч долларов и провезти в Евросоюз. Как всё организовали, рассказали в ФСБ РФ.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Они выходили из подъезда, рядом с которым раздался взрыв. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Силовики возбудили сразу три уголовных дела по этому факту: по ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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Теперь это подтвердили в ФСБ РФ. По их данным, исполнитель теракта разместил бомбу на электросамокате, который припарковал рядом со входом в подъезд. Чтобы сориентироваться, когда взрывчатку нужно активировать, он припарковал рядом каршеринговый автомобиль. В нем установили Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Когда по кадрам стало видно, что из подъезда выходит генерал Игорь Кириллов, организаторы дистанционно привели в действие взрывное устройство.

— Задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г. р., подозреваемый в совершении теракта. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания, — уточнили в СК РФ.

Помогал им в этом гражданин Узбекистана. По данным источника «Коммерсанта», исполнителей было двое, их смогли задержать по горячим следам.

Силовики показали кадры с задержанным

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В результате теракта погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, возглавлявший войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и его помощник 33-летний Илья Поликарпов. Их смерть была мгновенной, так как взрывчатка была начинена поражающими элементами. От них пострадали также сам дом, в котором жил генерал. В подъезде выбило стекла, припаркованные рядом машины изрешетило осколками.

Источник:

Кириллов служил командиром взвода в западной группе войск в Германии и Московском военном округе с 1991 по 1995 год. К 2009 году дослужился до командира отдельной бригады РХБ-защиты.

До 2014 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации. До 2017 года был начальником Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Кириллов имеет несколько государственных и ведомственных наград Минобороны. Он Герой Труда РФ.

У генерала остались жена и двое сыновей.

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Комментарии
2
Гость
16 минут
Верить или нет дело каждого, но уж больно часто начали рубить концы.
Гость
11 минут
С исполнителем всё понятно. Как на счёт организатора?
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