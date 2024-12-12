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Криминал проблема «Включи экран мамы — скажу, куда нажимать»: ребенка заманили бонусами, а на семью навесили кредиты и потратили их на «Озоне»

«Включи экран мамы — скажу, куда нажимать»: ребенка заманили бонусами, а на семью навесили кредиты и потратили их на «Озоне»

Юристы оценили шансы вернуть деньги

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2 комментария

Мошенники втерлись в доверие к ребенку и похитили с банковской карты мамы более 215 тысяч рублей

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Обещанные бонусы в игре на телефоне обернулись для семьи из Челябинска потерей более 200 тысяч рублей. Восьмилетняя девочка доверилась некой «Юляше», в итоге мошенники сняли деньги с карты ее мамы, набрали кредитов и потратили их на сертификаты Ozon и другие покупки. Неработающую домохозяйку, которая воспитывает двоих детей, особенно удивила легкость оформления онлайн-займов. Хотя в этом году ужесточилось законодательство и ответственность банков. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, какие уловки применяли мошенники, почему онлайн-займы быстро оформляют и что делать, чтобы защитить свой кошелек.

«Как банк выдал кредит человеку, у которого нет дохода?»

В субботу, 30 ноября, челябинка Елена (имя изменено. — Прим. ред.) пошла в магазин за продуктами, хотела расплатиться картой. Но она не сработала: пришел отказ в операции. Уже дома Елена проверила телефон и обнаружила, что у нее пропал «СберБанк Онлайн». А когда заново установила мобильное приложение, увидела перевод какому-то Денису, зачисление кредитов, оплату покупки в Ozon и другие списания. Всё случилось накануне вечером, с 20 до 23 часов.

— Сначала списали ее несчастные 5300, потом Сбербанк без звонка одобрил кредит на 130 тысяч рублей неработающей домохозяйке с двумя детьми. Деньги мигом исчезли, Сбербанк даже не поинтересовался, не звонил. Через час кредитный лимит увеличили на 70 тысяч рублей, и деньги также мигом ушли. И напоследок взяли кредит еще на 9999 рублей, которые тоже сразу ушли, — рассказал Игорь, муж пострадавшей.

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Елена подала заявления в Сбербанк и полицию о том, что кредиты оформили мошенники, без ее фактического участия. Когда вернулись домой, начали расспрашивать восьмилетнюю дочь, которая часто играла на телефоне мамы.

— Она сказала, что какой-то чат-бот был в «Телеграме». Она зашла туда, начала общаться с некоей «Юляшей». Та просила сфотографировать экран телефона мамы или папы, обещала бонусы для игры и давала указания, что и где нажимать. В какой-то момент дочь хотела остановиться. Но ее стали пугать, что надо продолжать, иначе родителей оштрафуют, — добавил Игорь. — Причем мы не раз говорили с ней, что всё странное нужно рассказывать родителям, но, увы, всё без толку.

Аферисты действовали под именем «Юляши» и настойчиво советовали девочке фотографировать экран родительского телефона

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Больше всего родителей возмутила невероятная легкость получения онлайн-кредитов.

— Как банк выдал кредит человеку, у которого вообще нет никакого дохода, нет поступлений на карту? Я последний раз в мае работала — нянечкой в садике. Потом уволилась и с детьми сидела. Хотя бы один звонок, мол, подтвердите, это вы совершаете операции или нет? — и ничего бы не было, — возмутилась Елена. — Почему они находят время позвонить и предложить инвестиции в Сбербанк, почему постоянно звонят с рекламой и при этом нет человека, который позвонит и спросит: «Подтверждаете ли вы свои операции?» Почему они это не делают?

Елена обратилась в полицию. Ее заявление зарегистрировали в отделе «Северо-Западный», подтвердили 74.RU в пресс-службе городского УМВД Челябинска.

— По заявлению пострадавшей проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

«Оснований для возмещения за счет банка нет»

Почему банк выдает онлайн-кредиты на большие суммы без дополнительной проверки? И не останавливает процесс, несмотря на нехарактерные для клиента операции? Мы попросили представителей Сбербанка прокомментировать ситуацию.

— Принимая решение о выдаче кредита, банк всегда анализирует заемщика по множеству параметров и оценивает его платежеспособность. Благодаря цифровизации этот процесс сегодня занимает несколько минут. При этом для подтверждения онлайн-заявки на кредит заемщик обязательно должен ввести секретный код, который банк направляет по номеру его телефона, — объяснили в пресс-службе Сбербанка в ответ на запрос 74.RU.

Представители кредитного учреждения подтвердили, что по указанной ситуации провели проверку и предоставили клиенту всю необходимую информацию.

— В данном случае оснований для возмещения денежных средств за счет банка нет. Согласно закону № 161-ФЗ для обеспечения сохранности средств банк отклонял операции как подозрительные и информировал об этом клиента, однако операции были вновь подтверждены клиентом, — добавили в пресс-службе Сбербанка.

Более детальную информацию банк готов предоставить по официальному запросу правоохранительным органам в рамках расследования, сообщили в кредитном учреждении.

Представители Сбера напомнили: «Никому не сообщайте пароль для входа в мобильное приложение, даже близким, не переходите по подозрительным гиперссылкам из СМС и мессенджеров». Также посоветовали установить антивирус, это можно сделать бесплатно в приложении Сбербанк Онлайн.

«Заблокировали заказы»

Большая часть списанных со счета Елены денег пришлась на маркетплейс — мошенники купили подарочные сертификаты на 50 и 75 тысяч рублей. Но родители второклассницы не сразу это заметили, потому что не пользовались приложением Ozon.

— Сначала подумали, что «покупка „Озон“» — это переводы на чужие карты. Спустя три дня заплаканная дочь подошла и сказала, что она установила и удалила Ozon по инструкции этих людей. Какие-то бонусы ей обещали, — рассказал Игорь.

Спустя три дня родители обнаружили, что на кредитные деньги мошенники приобрели сертификаты Ozon

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Родители написали в поддержку маркетплейса с просьбой отменить покупки, сделанные по купленному мошенниками сертификату. Но им отказали.

Неужели нельзя отменить заказы, если они совершены/оплачены без ведома владельца банковской карты, подано заявление в полицию или заведено уголовное дело? С таким вопросом мы обратились к представителям маркетплейса.

В компании выразили сожаление, что пострадавшие столкнулись с такой ситуацией.

— Социальная инженерия направлена на поведение жертвы, а не наших систем, которые вычисляют подозрительные действия и блокируют мошенников. В случаях, когда клиент не совершал заказ и сообщает о мошенничестве через обращение в поддержку, мы рассматриваем такие ситуации отдельно, — сообщили в пресс-службе Ozon в ответ на запрос 74.RU. — Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить подобных ситуаций. Если же факты мошенничества происходят, мы предоставляем всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов. Для выявления мошеннических событий у нас выстроен многоуровневый фрод-анализ, который использует машинное обучение и ряд других технологий. Если в результате комплекса этих мер фиксируется подозрительная активность, то команда фрод-мониторинга проводит дополнительную проверку таких случаев.

В Ozon сообщили, что со своей стороны начали дополнительную проверку по случаю с Еленой и уже заблокировали заказы, которые были оплачены с помощью сертификатов.

— При подтверждении мошеннических действий командой антифрода средства вернутся на карту владельца, — добавили в компании.

Мнения юристов

Несмотря на широкую информационную кампанию, развернутую для предостережения людей от уловок мошенников, ситуация по-прежнему остается печальной.

С 25 июля этого года вступил в силу закон, по которому банки должны проверять все денежные переводы клиентов и, в случае перечисления на мошеннический счет, возмещать похищенное.

Казалось бы, законодательство ужесточилось, но получается новый закон всё равно не защищает обычных людей? Мы спросили юристов, реально ли привлечь банк к ответственности в подобной ситуации?

— С 2024 года банки и платежные системы обязали проверять подозрительные операции и приостанавливать явно мошеннические действия. Для этого предусмотрен «период охлаждения». При обнаружении сомнительной операции банк может заморозить ее проведение на два дня, и если клиент не изменил свое решение, то деньги автоматически будут перечислены получателю. Следует учесть, что если клиент неоднократно подтвердил операцию, то ответственность с банка снимается, — объяснил адвокат, советник юридической фирмы INTELLECT Олег Галаган. — В ситуации Елены необходимо точно определить, какие действия произвел банк по предупреждению клиента. Кроме того, будут учтены действия, которые произвел клиент после взятия кредита: обращение в техподдержку, подача заявления в полицию.

В любом случае при обнаружении мошеннических действий со счетами клиент должен незамедлительно обратиться в банк. В случае отказа банка возвратить деньги необходимо будет обратиться в суд. И уже в судебном производстве выяснять все обстоятельства произошедшего, — добавил эксперт.

По словам Олега Галагана, в настоящее время для пострадавших от мошенничества складывается положительная судебная практика. Кроме того, законодатель стремится защитить граждан от действий мошенников, вводя ограничения и меры защиты. В частности, с 1 марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу потребительских кредитов, который можно будет установить через «Госуслуги».

— Информация попадет в бюро кредитных историй и выдача займа такому лицу станет невозможна, пока запись не аннулируют. Снимать и устанавливать подобное ограничение можно неограниченное количество раз через МФЦ или «Госуслуги», — рассказал управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

По мнению юриста, привлечь банк к ответственности крайне непросто. Алексей Головченко рекомендует сразу же обращаться с заявлением в полицию. Избавиться от задолженности возможно после прохождения процедуры банкротства физического лица.

— Фактически оформление онлайн-займа сейчас занимает не более 5–10 минут. Существует множество различных микрокредитных организаций, имеющих собственные приложения с удобным интерфейсом и графикой, готовых предоставить денежные средства на срок до 60 дней под высокие проценты. Преимущественно данной услугой пользуются граждане, имеющие высокую кредитную нагрузку и плохую банковскую историю. Но далеко не все микрокредитные организации запрашивают убедительные подтверждения личности заемщика, что потенциально открывает целое окно возможностей для мошенников, — отметил адвокат, партнер адвокатского бюро MILL Даниил Горьков. — К сожалению, эффективность проверки банками транзакций своих клиентов действительно оставляет пока желать лучшего, что преимущественно связано с несовершенством способов и методологии проверки.

Вместе с тем практика привлечения банков к ответственности в подобных случаях еще не сформировалась, заключили юристы.

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Мошенники Телефонное мошенничество Кредит Банк
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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Банки, видимо, в доле, они и без всякой причины то и дело рассылают смски, что вам одобрен кредит, когда их об этом никто не просит. Надо быть очень осторожным в общении с банками, им нельзя доверять.
Гость
1 час
Банки и маркетплейсы это обычные воришки. Они и рады, что кто-то берет кредит или покупает товар. Зачем кого-то проверять, если все равно возврат денег не предусматривается изначально.
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