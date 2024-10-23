В центре Ярославля у москвича из машины украли 800 тысяч рублей

В Ярославле у москвича из машины украли 800 тысяч рублей. О происшествии 23 октября сообщили в региональном УМВД.
— В полицию Кировского района поступило заявление от жителя Московской области о том, что из кабины грузового автомобиля «Хова», припаркованного на проспекте Толбухина, во время разгрузки товара неизвестные похитили 800 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший покинул автотранспорт и отлучился на несколько минут, — рассказала начальник ОИОС УМВД России по Ярославской области Мария Шиханова.
По горячим следам подозреваемого нашли. Им оказался 42-летний ранее судимый неработающий житель Ярославля. Против него возбудили уголовное по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». По ней преступнику может грозить лишение свободы на срок до шести лет.