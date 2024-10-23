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Криминал В центре Ярославля у москвича из машины украли 800 тысяч рублей

В центре Ярославля у москвича из машины украли 800 тысяч рублей

Преступление попало на видео

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8 комментариев

В центре Ярославля у водителя фуры украли деньги

В Ярославле у москвича из машины украли 800 тысяч рублей. О происшествии 23 октября сообщили в региональном УМВД.

— В полицию Кировского района поступило заявление от жителя Московской области о том, что из кабины грузового автомобиля «Хова», припаркованного на проспекте Толбухина, во время разгрузки товара неизвестные похитили 800 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший покинул автотранспорт и отлучился на несколько минут, — рассказала начальник ОИОС УМВД России по Ярославской области Мария Шиханова.

Преступление попало на видео

По горячим следам подозреваемого нашли. Им оказался 42-летний ранее судимый неработающий житель Ярославля. Против него возбудили уголовное по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». По ней преступнику может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

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Комментарии
8
Гость
43 минуты
Он неукрал, он забрал своё, Ярославское, чтобы раздать Людям! Респект и уважуха! Свободу Юрию Деточкину!👍😂
Гость
1 час
у ярославца таких денег не похитить
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