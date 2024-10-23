В центре Ярославля у москвича из машины украли 800 тысяч рублей

В центре Ярославля у водителя фуры украли деньги Источник: УМВД России по Ярославской области











В Ярославле у москвича из машины украли 800 тысяч рублей. О происшествии 23 октября сообщили в региональном УМВД.

— В полицию Кировского района поступило заявление от жителя Московской области о том, что из кабины грузового автомобиля «Хова», припаркованного на проспекте Толбухина, во время разгрузки товара неизвестные похитили 800 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший покинул автотранспорт и отлучился на несколько минут, — рассказала начальник ОИОС УМВД России по Ярославской области Мария Шиханова.

Преступление попало на видео Источник: УМВД России по Ярославской области