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Криминал Фейковые паспорта, иностранные банки: ярославну будут судить за хищение миллионов у политика Олега Митволя

Фейковые паспорта, иностранные банки: ярославну будут судить за хищение миллионов у политика Олега Митволя

Елене Магомедселимовой может грозить до 10 лет лишения свободы

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Дело ярославны, обвиняемой в хищении у Митволя, передано в суд

67-летняя ярославна Елена Магомедселимова предстанет перед красноярским судом по делу о хищениях у политика Олега Митволя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края 26 сентября.

— По версии следствия, в 2022 году арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей группы злоумышленников. Подельники объединились в сплоченную группу для хищения денежных средств и имущества Митволя, который на тот момент находился в СИЗО в связи с мошенничеством при строительстве красноярского метро. Обвиняемой досталась роль «исполнителя», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что еще осенью 2023 года появилась информация, что сын Елены работал в ярославской полиции.

Кто такой Олег Митволь

Олег Митволь в разное время был политиком, чиновником, предпринимателем. Занимал посты префекта Северного административного округа Москвы, а также заместитель руководителя Росприроднадзора. Общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Председатель центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых — Народная партия».

На выборах в Госдуму Митволь возглавлял список партии «Зеленые». Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (с этой компанией власти Красноярского края заключили контракт на проектирование метро).

8 июня 2022 года Олега Митволя задержали в московском аэропорту Внуково. Его обвинили в хищении около 900 миллионов рублей при проектировании метро Красноярска и отправили в СИЗО. Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение. 5 июля 2023 года бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест. 14 сентября 2023 года к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Пока он находился под стражей, у него украли около 160 миллионов рублей.

Пока Митволь был в СИЗО, банда, куда входила ярославна, чтобы оформить нотариальные доверенности, подготовила фейковые паспорта на имя политика. За документом отправился якобы юрист, который сопровождал Митволя на сделках.

Фиктивные документы позволяли ярославне быть представителем Олега Митволя в Первом Абу Даби Банке в Дубае. Туда Олег вывел деньги незадолго до задержания.

— По доверенности она могла распоряжаться деньгами, хранившимся на его счетах, а также совершать сделки с его резиденцией на острове Пальма Джуймера в ОАЭ, — указано в прокуратуре. — В 2023 году после получения «доверенности» участница группировки отправилась в Дубай вместе со своим подельником. Там она воспользовалась документом и списала 5,4 миллиона дирхамов, то есть 112 миллионов рублей.

Ярославну задержали в сентябре 2023 года при попытке вернуться в Дубай для нового дела — хищения 245 миллионов рублей. Обвиняемая по-прежнему отрицает свою причастность.

Кадры задержания подозреваемой

— Полагаю, что я действовала абсолютно законно, а денежные средства были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях, — цитируют слова Елены в пресс-службе прокуратуры.

Ее обвиняют по двум статьям — кража организованной преступной группой в особо крупном размере и приготовлении к мошенничеству. Елене может грозить до 10 лет лишения свободы.

Расследование по делу ее сына и других участников банды на данный момент приостановлено.

— В отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы, — добавили в прокуратуре.

Напомним, семья Елены ранее отрицала ее причастность к преступлению. На связь с нашим порталом выходила бывшая жена сына Елены Магомедселимовой — Светлана. Мы опубликовали ее мнение о ситуации.

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