Фейковые паспорта, иностранные банки: ярославну будут судить за хищение миллионов у политика Олега Митволя

Олег Митволь в разное время был политиком, чиновником, предпринимателем. Занимал посты префекта Северного административного округа Москвы, а также заместитель руководителя Росприроднадзора. Общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Председатель центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых — Народная партия».

На выборах в Госдуму Митволь возглавлял список партии «Зеленые». Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (с этой компанией власти Красноярского края заключили контракт на проектирование метро).

8 июня 2022 года Олега Митволя задержали в московском аэропорту Внуково. Его обвинили в хищении около 900 миллионов рублей при проектировании метро Красноярска и отправили в СИЗО. Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение. 5 июля 2023 года бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест. 14 сентября 2023 года к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Пока он находился под стражей, у него украли около 160 миллионов рублей.