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Криминал «Ему как будто голову сожгли»: в Ярославле нашли тело в подвале пятиэтажки. Видео

«Ему как будто голову сожгли»: в Ярославле нашли тело в подвале пятиэтажки. Видео

Мы разобрались, что случилось

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Тело человека в подвале обнаружила компания подростков

По ярославским пабликам в социальных сетях распространяется информация об обожженном теле человека без руки в подвале многоквартирного дома в Дзержинском районе Ярославля.

— Подростки нашли на Дзержинке сгоревший, без руки, труп человека в подвале, — сообщила 17 сентября подписчица телеграмм-канала «Жесть Ярославль».

Судя по видео, которым проиллюстрированы записи, его обнаружили подростки.

— Он же потом разлагаться начнет. Че там по башке у него? Ему сожгли как будто голову, — активно обсуждают подростки за кадром свою находку.

Тело мужчины лежало в подвале

Портал 76.RU узнал в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено днем раньше — 16 сентября. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

— Проводится доследственная проверка, — сообщили 76.RU в ведомстве.

По данным источника редакции, мужчина был бездомным, его смерть некриминальная.

— Он не обгорел, рука на месте. Это просто следы гнилостных разложений, — рассказал наш собеседник.

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Комментарии
1
Гость
17 сентября 2024, 15:40
Помоему ворам руку отрубали. И пословица гласит, на воре шапка горит. Всё сходится.
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