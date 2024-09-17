«Ему как будто голову сожгли»: в Ярославле нашли тело в подвале пятиэтажки. Видео

Тело человека в подвале обнаружила компания подростков Источник: Жесть Ярославль / t.me











По ярославским пабликам в социальных сетях распространяется информация об обожженном теле человека без руки в подвале многоквартирного дома в Дзержинском районе Ярославля.

— Подростки нашли на Дзержинке сгоревший, без руки, труп человека в подвале, — сообщила 17 сентября подписчица телеграмм-канала «Жесть Ярославль».

Судя по видео, которым проиллюстрированы записи, его обнаружили подростки.

— Он же потом разлагаться начнет. Че там по башке у него? Ему сожгли как будто голову, — активно обсуждают подростки за кадром свою находку.

Тело мужчины лежало в подвале Источник: Жесть Ярославль / t.me

Портал 76.RU узнал в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено днем раньше — 16 сентября. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

— Проводится доследственная проверка, — сообщили 76.RU в ведомстве.

По данным источника редакции, мужчина был бездомным, его смерть некриминальная.