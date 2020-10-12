«Да, мои видео иногда очень откровенные»: мастер по депиляции рассказала, как стала звездой «ТикТока»

Ярославский мастер по депиляции рассказала, как стала звездой «ТикТока»
TikTok — самая популярная социальная сеть, набравшая обороты в 2020 году. Тиктокеры постепенно забирают славу у ютуб-блогеров и инстадив. Но для многих до сих пор эта площадка остаётся загадкой. Существует стереотип, что тиктокеры только танцуют и открывают рот под популярные песни, но это далеко не так.
Сегодня поговорим о продвижении в TikTok и его монетизации с Евгенией Дьяковой (lady.wax), одним из самых известных блогеров Ярославля. У девушки сейчас 755 тысяч подписчиков, а в планах — добраться до миллиона. Профессия Евгении — мастер по депиляции. Тема деликатная, и именно её Евгения использует для продвижения своего аккаунта.
— Я не просто снимаю видео о том, как работаю, а раскрываю обратную сторону профессии. Показываю людям, как и в каких позах проходит процедура, чем работаю. Объясняю, как побороть стеснение, как должна проходить процедура и как должен встречать мастер клиента. Делюсь казусными ситуациями, которые кому-то кажутся нелепыми, но адекватный мастер реагирует на них абсолютно нормально. Моя профессия довольно интимна, и я рада, что благодаря шуточным роликам я подбадриваю девушек, и клиенты не боятся прийти и довериться мне.
— Многие сейчас пытаются снимать видео в TikTok, но далеко не у всех это получается. Поделитесь секретом, как попасть в рекомендации, чтобы вас увидело большое количество людей?
— В первое время я старалась снимать под трендовую музыку и выводить это на свою деятельность. Очень важно быть уверенной, потому что скучные видео сразу пролистываются. Скажу банально, но будьте собой, выбирайте узкую направленность, не снимайте обо всём подряд. Например, я знаю много классных сексологов, мастеров маникюра, косметологов, которые показывают свою профессию с другой стороны. Их очень много на просторах «ТикТока», но внимание привлекают только те, которые «раскрывают больные места» зрителя и помогают ему советами. Например, я делюсь в своих видео проблемами, которые возникают у моих клиентов. Приведу конкретную ситуацию: одна из девушек спрашивает: «Как я могу пойти раздеться перед чужим человеком, если у меня лишний вес? Выдержит ли меня кушетка?» Так вот, мастерам вообще абсолютно наплевать, какой вы комплекции. Мы смотрим исключительно на волосы, и главная цель — их удалить и сделать вас более уверенной в себе (для справки: кушетка выдерживает более ста килограммов). И вообще в любой ситуации большую роль играет ваша подача себя: когда вы с гордо поднятой головой плюхаетесь на кушетку, никакой мастер не придаст значение весу. Что касается других сфер, то сюда входят косметологи, которые рассказывают, какие средства вредят коже, визажисты, которые показывают, как круто и быстро нарисовать стрелки, мастера маникюра, которые знают, какой дизайн в тренде этой осенью. Именно они выходят в топ и набирают подписчиков.
— Вы выкладываете очень откровенные, а иногда резкие замечания по поводу поведения клиентов или рассказываете о неловких ситуациях, произошедших с клиентом во время депиляции. Вы не боитесь, что это может оттолкнуть людей?
— Да, мои видео иногда очень резкие и откровенные. Моя задача — показать, что ситуации бывают разные и что мастера реагируют на них абсолютно нормально. Многие девочки отказывают себе в банальных процедурах из-за стеснения, думая, что с ними что-то не так. Например, была история: для депиляции необходимо отрастить волоски, а клиентка предупредила, что она перерастила. Я сказала, что я работаю с любой длиной. Она постеснялась ко мне идти с такими волосами, подровняла ножницами и перестаралась — даже воск не смог взять такой короткий волос. Но все проблемы решаемы. Главное — доверять мастеру и не бояться.
Я не просто записываю глупые видео, а хочу, чтобы каждая девочка поняла, что она по-своему красива, а моя задача — подтюнинговать эту красоту. Я знаю, что я кого-то отталкиваю и кому-то не нравлюсь — без этого никак. Невозможно нравиться всем, и как только я это поняла, начали расти мои подписчики.
— В «ТикТоке» ещё более нелояльная аудитория, чем в «Инстаграме». Некоторые люди вообще ничего не выкладывают, но зато пишут гневные комментарии анонимно. Что чаще всего вам прилетает? Как вы справляетесь с этим?
— Мне очень часто приходится слышать в свой адрес критику. Я и без того знаю свои недостатки и работаю над ними, поэтому мельком читаю комментарии. Многие зрители обижаются, что я редко общаюсь в комментариях. Но я очень близко принимаю к сердцу все замечания, меня легко обидеть, написав, что у меня мешки под глазами, лишний вес, плохо одеваюсь или плохо выгляжу.
Мои зрители сразу заступаются за меня, когда видят гневные комментарии. Я стараюсь не реагировать, ведь если дашь слабину, на тебя польётся ещё больше хейта.
— Что вам даёт съёмка видео в TikTok? Пытаетесь ли вы перевести подписчиков в «Инстаграм», чтобы монетизировать профиль?
— Съемка видео в «ТикТок» сделала меня более раскрепощенной, уверенной в себе. Это не менее важно, чем материальные ценности. Меня узнали первый раз на улице, когда было 100 тысяч подписчиков, я была в шоке и не знала, как реагировать. Мне непривычно было слышать: «О, вы тот самый мастер из "ТикТока", я вас смотрю, вы классная». Многие подбегают фоткаться, у них трясутся ручки, для меня это что-то невероятное, но до сих пор теряюсь и стесняюсь, когда ко мне подходят. Ведь я самая обычная девчонка, которая просто делает депиляцию. Если брать финансовые вопросы, то мне часто поступают предложения по поводу рекламы или бартера. Я сотрудничаю с некоторыми площадками, откуда получаю неплохие деньги, например, с Perfluence. Там реализуется новая модель работы блогеров с рекламодателями.
Также огромное количество людей переходит в мой инстаграм и записывается на процедуры. Из-за такого большого потока я поняла в какой-то момент, что я не справляюсь, не могу всем ответить, а уж записать на депиляцию тем более.
Поэтому у меня теперь работает помощница, к которой записываются новые клиенты.