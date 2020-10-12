«Да, мои видео иногда очень откровенные»: мастер по депиляции рассказала, как стала звездой «ТикТока»

— Многие сейчас пытаются снимать видео в TikTok, но далеко не у всех это получается. Поделитесь секретом, как попасть в рекомендации, чтобы вас увидело большое количество людей?



— В первое время я старалась снимать под трендовую музыку и выводить это на свою деятельность. Очень важно быть уверенной, потому что скучные видео сразу пролистываются. Скажу банально, но будьте собой, выбирайте узкую направленность, не снимайте обо всём подряд. Например, я знаю много классных сексологов, мастеров маникюра, косметологов, которые показывают свою профессию с другой стороны. Их очень много на просторах «ТикТока», но внимание привлекают только те, которые «раскрывают больные места» зрителя и помогают ему советами. Например, я делюсь в своих видео проблемами, которые возникают у моих клиентов. Приведу конкретную ситуацию: одна из девушек спрашивает: «Как я могу пойти раздеться перед чужим человеком, если у меня лишний вес? Выдержит ли меня кушетка?» Так вот, мастерам вообще абсолютно наплевать, какой вы комплекции. Мы смотрим исключительно на волосы, и главная цель — их удалить и сделать вас более уверенной в себе (для справки: кушетка выдерживает более ста килограммов). И вообще в любой ситуации большую роль играет ваша подача себя: когда вы с гордо поднятой головой плюхаетесь на кушетку, никакой мастер не придаст значение весу. Что касается других сфер, то сюда входят косметологи, которые рассказывают, какие средства вредят коже, визажисты, которые показывают, как круто и быстро нарисовать стрелки, мастера маникюра, которые знают, какой дизайн в тренде этой осенью. Именно они выходят в топ и набирают подписчиков.

