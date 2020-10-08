«К 18-летию заработаю на автомобиль»: как школьник Саша создает бычью ферму

Продолжаем наш спецпроект «Юные надежды», посвященный одаренным детям из разных регионов России. Герой этого выпуска Саша Сотников живет в поселке Голышманово Тюменской области. В свои 11 лет он уже сделал первые шаги на пути к собственному бизнесу. Как? Сейчас расскажем!
Видео: Семен Громов / 72.RU
Сломанный компьютер, садовые яблоки и необычный менеджер
Прошлым летом у школьника Саши Сотникова приключилась неприятность: сломался компьютер. Вместо того чтобы просить у родителей купить новый, мальчик задумал решить эту проблему самостоятельно. Мама предложила ему попробовать заработать денег на продаже садовых яблок.
— Мне мамина идея очень понравилась. Собрал яблоки и стал думать, кто же их будет продавать? Помочь согласилась моя бабушка, она стала моим менеджером по продажам. За лето и осень я заработал на яблоках 5000 рублей, из которых 10% отдал бабушке. Но денег на компьютер мне не хватало. Решил, что буду копить дальше, — вспоминает Саша.
СЮЖЕТ
На Новый год родители подарили сыну 5000 рублей, после, на день рождения, он получил еще 8000 рублей. Но имеющейся суммы, включая прибыль от продажи яблок, на новый компьютер не хватало.
— Думал, как быть. И тут старшая сестра мне в шутку сказала: «Саша, возьми купи себе бычка, вырасти его и сдай». Решил, что план хороший, но денег у меня было недостаточно. Попросил 9000 рублей у папы с условием, что я ему потом верну. Придумал так: выращу бычка, сдам в Сургут (на мясо, ведь там дороже. — Прим. ред.), а на заработанные деньги куплю компьютер. Но сейчас, спустя полгода, мечта моя поменялась. На деньги, вырученные от продажи бычка, куплю еще двух — чтобы продолжить зарабатывать на этом деньги. У меня обязательно будет своя ферма с быками и барашками. Назову ее Sashkino, — уверенно заявил нам начинающий предприниматель.
О Мишке, Беляше и мечте на миллион
Пока его сверстники рубятся в компьютер и бесцельно слоняются по улице, Саше Сотникову отдыхать некогда. Как писал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Юный фермер отлично это знает и каждое утро идет кормить своего бычка, а заодно и куриц, которые живут в отдельном загоне.
— Я встаю в шесть утра, одеваюсь и иду кормить куриц и бычков. У меня в хозяйстве только один бычок, я назвал его Мишка, а у папы еще три: Черныш, Беляш и Филя. Ухаживаю за ними всеми. Утром и в обед кормлю бычков сеном, а вечером еще и комбикормом. Помимо бычков, я с начала весны еще собираю металлолом, это тоже способ заработать деньги. За железо, которое насобирал и сдал, получил около
По его словам, сбор металлолома — занятие для него вполне посильное. Иногда папа помогает, бывает, что еще и дедушки.
— Искать металл не так уж и трудно. Просто идешь по улице и внимательно смотришь по сторонам. Я так однажды нашел телевизор и монитор от компьютера. Кроме железа, собираю еще и цветмет: медь, латунь и алюминий. Их я отвезу сдавать в Тюмень, потому что там смогу выручить с этого больше денег, чем в нашем поселке. Например, у нас за железо дают по 7 рублей за килограмм, а в городе — по 15, — рассказал нам по секрету Саша. — Когда сдам весь металлолом, который у меня есть, куплю металлоискатель. Зачем? Есть недалеко от нас поле, где раньше жил купец. Там в земле остались монеты позапрошлого века. Хочу их отыскать и продать. Знаю, что они очень ценные и дорогие.
На вопрос о том, для чего нужна своя ферма, школьник Саша отвечает с ходу, без запинки.
— Всегда мечтал быть бизнесменом, как папа. Моя цель — к 18-летию заработать на собственный автомобиль. Думаю, это будет Toyota Prado или Toyota Land Cruiser 200. Ну или Volkswagen Tiguan. Когда ферма станет успешной, продолжу заниматься этим делом и буду покупать всякую сельскохозяйственную технику: тракторы, комбайны. И еще со временем, кроме бычков, хочу покупать баранов и овец, чтобы их разводить, — так решил для себя наш юный предприниматель.
Музыкалка, гири и самая ценная награда
В этом году после ослабления карантинных мер в регионе Саша Сотников успел поучаствовать в двух форумах. Там он искал ответ на вопрос, может ли уже сейчас считать себя настоящим предпринимателем. И нашел.
— Я задавал вопрос на форуме «Антихрупкость». Спросил у экспертов, могу ли я считаться предпринимателем, если у меня есть бычок. И этот вопрос озвучили в прямом эфире и адресовали человеку, у которого есть
Кстати, если вы думаете, что школьник только трудится во благо будущей личной фермы и кропотливо собирает металлолом, то сильно ошибаетесь.
— Окончил музыкальную школу по классу гитары, недавно начал учиться играть на саксофоне. Еще с начала этого года занимаюсь гиревым спортом. Когда всё закрыли на карантин, я не ходил в спортзал. Летом тренировки возобновились: мы стали ходить заниматься в сосновый бор. Пробегали по пять кругов по 900 метров каждый. Сейчас тренировки снова в зале, длятся по часу. Поднять сейчас могу 12-килограммовую гирю. Есть, конечно, трудности, но я не сдаюсь, — уверенно заявил нам Саша, спортсмен и музыкант в одном лице.
Те, кто бесконечно верят в успех
Желание Саши попробовать себя в предпринимательстве стало для его родителей полной неожиданностью. Они искренне считали, что он еще маленький для того, чтобы разбираться в составлении смет и искать себе инвестора.
— Ни я, ни муж не предлагали сыну начать свое дело, его на это подбила сестра. Предложила вложить собственные деньги и заработать на этом, что он и начал делать. Для Саши пример для подражания — конечно, папа. Они везде вместе. Едет комбайн по полю — сын уже сидит внутри, поехали копать картошку — Саша уже помогает, — рассказала нам Светлана Смольникова, мама Саши.
По ее словам, мальчик стремится быть во всем похожим на отца, владельца фирмы, оказывающей услуги по уборке урожая.
— Постоянно ругаю сына и мужа за то, что тащат во двор всякий металлолом, меня эта свалка уже достала. Они меня оба успокаивают: «Ну подожди маленько, всё мы уберем». Но в целом Сашей очень горжусь. Сейчас он пишет проект, готовит бизнес-план — подсчитывает, сколько денег нужно на запуск и развитие небольшой личной фермы. Узнал, кто такие инвесторы и как с ними взаимодействовать. Думаю, вы о нем еще услышите, — уверена наша собеседница.