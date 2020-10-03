Деньги на блоге: бьюти-блогер раскрыла секрет, как раскрутить свой инстаграм

Бьюти-блогер из Ярославля раскрыла секрет, как раскрутить свой инстаграм
В Ярославле за всё время существования «Инстаграма» появилось не так много блогеров. Но зато за развитием каждого из них с интересом следит ярославская аудитория: получится или нет? Через некоторое время мы открываем страницу той самой обычной девочки со двора и видим тысячи подписчиков, которые активно комментируют и лайкают ее посты. В чём же секрет успеха инстаблогеров? И у каждого ли может так получиться? Можно ли на этом заработать?
Обо всём этом мы поговорили с Елизаветой Петровой (в «Инстаграме» — eridzabesa) — бьюти-блогером из Ярославля, собравшей в своём аккаунте 60 тысяч подписчиков.
— Лиза, сейчас сложно начать вести блог: большая конкуренция, нелояльная публика, заезженные темы... Трудно было?
— Я начала вести блог полтора года назад., когда даже краситься почти не умела. И просто стала снимать видео, где крашусь под музыку. Но, так как я ещё искала свой формат, дополнительно снимала разговорные видео: за минуту высказывала своё мнение на различные темы. Так я вела свой блог на протяжении года. За шесть месяцев у меня набрались первые десять тысяч подписчиков. Это получилось благодаря покупке рекламы у других блогеров. Зато следующие полгода подписчики вообще не росли, потому что редко публиковала контент. Я могла делать один пост за месяц и потом удивляться, почему это люди от меня отписываются. Так происходило из-за того, что я работала: не хватало времени и сил на создание контента. В декабре 2019 года решила, что нужно уходить с работы и заниматься любимым делом. Кроме того, я успела пройти курсы визажиста и начала красить клиентов сама. Где-то месяц я искала подходящий формат, а с марта блог наконец-то начал расти самостоятельно, без рекламы у блогеров.
— Как можно отказаться вот так от работы? Как вы решились на этот шаг?
— Я работала в магазине корейской косметики продавцом-консультантом. На ней не было стабильности, потому что я получала процент от продаж. И, когда уходила, то была очень рада и испытывала облегчение, что больше мне не придётся работать в магазине. Я редко переживаю по поводу отсутствия денег, так как я могу быть очень экономной, когда этого требуют обстоятельства. К тому же, у меня были отложены деньги, и я знала, что если всё будет плохо, мне помогут родители. Да и живу я вместе с молодым человеком, а вдвоём тоже легче вести общий бюджет. Когда я работала в магазине, уже начала подрабатывать визажистом. И после ухода продолжила этим заниматься. Так что проблем с финансами особых не было.
— Многие считают, что блогеры — бездельники, всё им достаётся просто… И вообще, блог — это не работа. Приходится отмахиваться от такого? Как к такой работе относится семья, близкие?
— Друзья, уже бывшие, кстати, обсуждали за спиной, мол, дурочка и т.д. Молодой человек всегда поддерживает и во всем помогает. В первое время он подкидывал идеи для видео и вообще всячески подпинывал, чтобы я не ленилась и снимала. Родители беспокоились о том, на что же я буду жить, потому что блог вообще не приносил доход. Я, конечно, не согласна со стереотипным мнением о блогерах. Если блог — это твоя работа, невозможно быть бездельником. Твоя зарплата зависит от того, насколько качественно и много ты работаешь.
— Я, например, тоже бы хотела развить свой профиль. Но боюсь, что если куплю рекламу, то потрачу деньги зря и останусь ни с чем. Как вы выбирали блогеров, у которых впоследствии купили рекламу? Оправдались ли вложения?
— Реклама — это всегда риск. Вы никогда не можете быть уверены в результате, потому что вы покупаете просмотры живых людей, и только они сами могут решить, подписываться на вас или нет. Тут уже дело в рекламной подаче и качестве вашего профиля. Ещё нужно учитывать, чтобы ваша целевая аудитория совпадала с целевой аудиторией блогера, у которого вы рекламируетесь. У меня был опыт, когда я покупала достаточно дорогую рекламу за три-четыре тысячи и ко мне приходило человек 100, а то и меньше. И был опыт, когда я покупала рекламу за 900 рублей и ко мне приходило примерно 500 человек. Я брала рекламу у блогеров, которых сама смотрела. Сейчас есть чаты в «Телеграме», например, «Инсталогия», где размещают отзывы на рекламу. Я не помню уже, сколько средств вложила в рекламу, так как это было достаточно давно. Просто понимайте, что нормальная стоимость за человека — это от двух до пяти рублей, причем это даже дёшево очень. Посчитайте, сколько будет стоить нужное вам количество подписчиков. Приплюсуйте парочку неудачных реклам. Конечно, получится достаточно большая сумма. К тому же, не думайте, что если вы купили рекламу несколько раз, к вам пришло нужное количество людей, то они будут с вами до конца. Нет. Они постоянно отписываются. Нужно, чтобы на вас ежедневно подписывались столько же или даже больше людей, сколько и отписываются. И для этого вам придётся покупать дальше рекламу на постоянной основе. У меня не было таких денег, и я решила работать больше над качеством контента. Пока мой блог растёт сам, рекламу я брать не буду.
— Как вы смогли набрать столько подписчиков? Есть лайфхаки?
— Когда я сменила формат видео и начала публиковать контент регулярно, то есть три-четыре раза в неделю, аудитория стала набираться сама. Инстаграм видит, что аудитории интересно, и благодаря этому выводит мои посты в рекомендации. За шесть месяцев удалось набрать ещё 44 тысячи подписчиков.
Лайфхаки для начинающих
- Выбрать для себя узкую тематику блога, а не постить всё подряд.
- Выкладывать контент регулярно и не только развлекательный, но и полезный. За счёт этого будет набираться ваша целевая активная аудитория, а благодаря ее активности вы сможете самостоятельно, без денежных вложений продвигаться.
- Ну, и всегда есть реклама у блогеров и таргет в «Инстаграм», который тоже очень хорошо работает, просто нужно разобраться, как правильно его настраивать.
— Часто говорят о несметном богатстве блогеров. Реально заработать большие деньги?
— Раньше ведение блога было просто хобби, и я ничего с этого не имела. Этой весной я стала чуть-чуть зарабатывать с инстаграма, но там такие деньги, которыми и коммуналку не оплатишь. И вот с этого месяца, после знакомства с моим pr-менеджером, я только начала выходить на хороший доход, на который можно спокойно жить.
— У большинства блогеров со временем появляются завистники, которые регулярно оставляют гневные комментарии. Есть ли у вас хейтеры? Как вы с ними боретесь?
— Конечно, они есть у всех, даже у маленьких блогеров. Но это мимо проходящие люди, которым просто нужно выплеснуть свой негатив, прокомментировав чью-то внешность, макияж, волосы, одежду... Им обязательно нужно сказать, что они лучше знают, со стороны виднее, и вообще все блогеры тупые. Я не вижу смысла отвечать на такие комментарии. Зачем тратить своё время и нервы, чтобы кому-то что-то доказать? Если человек переходит границы, я просто его блокирую или ограничиваю доступ к комментариям. Я считаю, что его свобода слова начинается на его странице и заканчивается на моей, следовательно, оскорблять меня он может только на своей странице, пусть хоть посты пишет, мне без разницы. Но я не всегда вижу все комментарии и не всегда за всем могу уследить. А кого-то нанимать, чтобы отвечали на комментарии и сообщения – очень глупо. Я хочу сама общаться с аудиторией. К тому же, это было бы неуважительно по отношению к ним, они пишут мне, а отвечает другой человек.