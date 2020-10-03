Деньги на блоге: бьюти-блогер раскрыла секрет, как раскрутить свой инстаграм

— Как можно отказаться вот так от работы? Как вы решились на этот шаг?



— Я работала в магазине корейской косметики продавцом-консультантом. На ней не было стабильности, потому что я получала процент от продаж. И, когда уходила, то была очень рада и испытывала облегчение, что больше мне не придётся работать в магазине. Я редко переживаю по поводу отсутствия денег, так как я могу быть очень экономной, когда этого требуют обстоятельства. К тому же, у меня были отложены деньги, и я знала, что если всё будет плохо, мне помогут родители. Да и живу я вместе с молодым человеком, а вдвоём тоже легче вести общий бюджет. Когда я работала в магазине, уже начала подрабатывать визажистом. И после ухода продолжила этим заниматься. Так что проблем с финансами особых не было.



— Многие считают, что блогеры — бездельники, всё им достаётся просто… И вообще, блог — это не работа. Приходится отмахиваться от такого? Как к такой работе относится семья, близкие?



— Друзья, уже бывшие, кстати, обсуждали за спиной, мол, дурочка и т.д. Молодой человек всегда поддерживает и во всем помогает. В первое время он подкидывал идеи для видео и вообще всячески подпинывал, чтобы я не ленилась и снимала. Родители беспокоились о том, на что же я буду жить, потому что блог вообще не приносил доход. Я, конечно, не согласна со стереотипным мнением о блогерах. Если блог — это твоя работа, невозможно быть бездельником. Твоя зарплата зависит от того, насколько качественно и много ты работаешь.

