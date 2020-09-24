«Кому это нужно»: у бывшей табачной фабрики в Ярославле может смениться владелец

На днях в СМИ появилась информация, что ярославская табачная фабрика перешла к новому владельцу. Мол, предприятие вновь выкупила семья депутата Галагаева, которая раньше и владела «Балканкой».



Мы позвонили Роману Галагаеву, чтобы узнать, какие у него планы на комплекс зданий, расположенных на территории бывшего табачного завода. Депутат утверждает, что никакой покупки не было.

— Сделка ещё не состоялась. Во всяком случае, пока. Это все переговоры. Табачный бизнес в Ярославле прекратил своё существование. Там даже оборудования сейчас нет, трава растёт через асфальт. Три гектара земли, ограничения, памятники всякие. Я не знаю, кому это нужно и что с этим делать, — сказал в разговоре с 76.RU Роман Галагаев.