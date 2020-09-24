«Кому это нужно»: у бывшей табачной фабрики в Ярославле может смениться владелец

У бывшей табачной фабрики в Ярославле может смениться владелец
На днях в СМИ появилась информация, что ярославская табачная фабрика перешла к новому владельцу. Мол, предприятие вновь выкупила семья депутата Галагаева, которая раньше и владела «Балканкой».
Мы позвонили Роману Галагаеву, чтобы узнать, какие у него планы на комплекс зданий, расположенных на территории бывшего табачного завода. Депутат утверждает, что никакой покупки не было.
— Сделка ещё не состоялась. Во всяком случае, пока. Это все переговоры. Табачный бизнес в Ярославле прекратил своё существование. Там даже оборудования сейчас нет, трава растёт через асфальт. Три гектара земли, ограничения, памятники всякие. Я не знаю, кому это нужно и что с этим делать, — сказал в разговоре с 76.RU Роман Галагаев.
По словам депутата, никаких бумаг, подтверждающих, что семья Галагаевых является собственником завода, он не видел.
— Поэтому преждевременно говорить о сделке. Можно сказать, что это просто переговоры, но они не только с нами ведутся, — сказал Галагаев.
Депутат-бизнесмен заикнулся и про дом с атлантами, который построил для себя первый владелец табачной фабрики в XIX веке.
— Вот это здание рядом с «Балканкой», где мужики балкон держат, их ещё непьющими называют. Его ведь даже если за рубль купить, то там нужен капитальный ремонт. Оно вроде красивое, но всегда в грязи. Даже если покрасить, через год оно все равно будет грязное, — добавил Роман Галагаев.
Дом с атлантами сейчас действительно нуждается в капитальном ремонте. Недавно мы рассказывали, что здание находится на балансе правительства. Несмотря на то, что особняк Дунаева является памятником, на него многие годы всем плевать.