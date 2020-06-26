«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал, что будет с 2ГИС после продажи Сбербанку

Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в городском справочнике 2ГИС. Он приобретает 72% компании, ещё 3% покупает О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 миллиардов рублей. Таким образом, продав 75% компании, собственники 2ГИС могут заработать 10 миллиардов 725 миллионов рублей. Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал нашим коллегам из НГС, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
— Сбербанк покупает 2ГИС. Когда всё это началось, когда завершится сделка и по какой цене вас всё-таки приобретают?
— Мы постепенно начинали партнерство со Сбербанком года полтора-два назад — именно с поиска партнерских программ. И постепенно этот процесс развивался. В нём было задействовано очень много людей — и с нашей стороны, и со стороны Сбербанка. Когда стало понятно, что у нас бесконечное количество синергии, и что мы очень важны для них, они сделали нам предложение о покупке.
Я не имею права комментировать цифры, по какой цене покупают 2ГИС. Мы заходили в эту сделку достаточно долго и довольно осознанно, потому что понимали, чем мы будем заниматься и как мы будем заниматься. У нас с ними прописана программа минимум на два года.
— И чем вы будете вместе заниматься? Какие сервисы и как поможет развивать Сбербанку 2ГИС и наоборот?
— Мы двигаемся с ними в направлении маркетплейса (платформа электронной торговли. — Прим. ред.). Вот то, к чему мы идем, — Александр открывает и показывает на большом экране карточку одной из компаний в 2ГИС. — Очевидно, что у нас тут не хватает кнопки «Купить и доставить». И конечно, один из вопросов был, как нам интегрировать это сюда. Это одна из синергий. Это то, чем мы будем заниматься и подключать сюда разные сферы деятельности.
Я покажу пример, который наши ребята любят показывать, — Александр Сысоев открывает карточку пирожковой. — Здесь есть цены и пока стоит кнопка «Отправить заявку». Нажал — заказ уходит туда. Ребята этот пример очень любят, потому что эта пирожковая сделала всё без нашего участия — на инструменте, который есть в нашем личном кабинете. Сейчас мы будем это развивать. Нас часто спрашивают — а что же будет с малым и средним бизнесом? Да вот что будет. Мы даем малому и среднему бизнесу инструменты для привлечения аудитории.
Для компании 2ГИС ничего не меняется — появляются только новые интересные задачи. Для пользователя ничего не меняется — появляются только дополнительные сервисы, чем, собственно, нам и интересна эта сделка. Мы получаем большого сильного партнёра с очень большой экосистемой, который нужен нам для продукта 2ГИС. И мы нужны их экосистеме со своими картами, справочниками, информационными технологиями.
— Когда вы запустите маркетплейс?
— Мы уже начинаем. У нас сейчас достаточно хорошо проработаны рубрики «Строительные и отделочные материалы», «Лекарства», «Шины и диски». И постепенно добавляются другие компании. Мы дали им инструмент, как это легко делать. И будем развивать всё это дальше и больше — для того, чтобы реально проиндексировать весь офлайн-мир. Такая мечта.
— В каких городах вы запускаете маркетплейс первым?
— Часть рубрик уже запущена повсеместно. Личный кабинет, где компании могут сами легко продавать товары, тоже уже запущен во всех городах России. В СНГ ещё не везде. Но этот процесс будет продолжаться ежемесячно — может быть, вы даже не заметите. Ведь у каждого пользователя есть своя сфера интересов, где он бывает. Я, например, наверное, со студенческих лет в пирожковые не обращался.
— И когда я открою 2ГИС на телефоне и смогу купить пирожок?
— Достаточно скоро. В одном из ближайших релизов — оплата заправки из 2ГИС. Оплата ЖКХ, мобильной связи тоже в работе, часть функционала уже доступна. Сказать одномоментно, что вот завтра или через месяц, нельзя, потому что параллельно идёт очень много процессов, очень много проектов.
— У Сбербанка вы берёте платежную систему?
— Конечно, мы берём платёжную систему. У Сбербанка большая экосистема — туда же входит совместное с Mail.Ru Group предприятие — O2O. Такси, Delivery Club — для них мы, конечно, ценный актив именно как навигационный сервис. Поэтому наших пользователей в первую очередь ждёт улучшение навигации. Не только по городам. В городах мы, в принципе, достаточно сильны. Но у нас, например, не хватает маршрутов на велосипеде. Это тоже в планах стоит. Пользователи спрашивают, но пока не хватало ресурсов это сделать.
Мы стали показывать карту всей страны. В принципе, по главным магистралям уже можно проехать. Я лично сам ездил и в Хакасию в Приисковый, и в Шерегеш постоянно, и на Горный Алтай. Уже всё работает, но там точно есть что улучшить. Наша задача доехать до каждой деревни, чтобы всё было актуально. На это, конечно, нужны ресурсы не только наши. Подключение ресурсов крупного игрока позволит нам делать это быстрее.
— Это позволит нанимать больше персонала и вкладывать в разработку?
— И больше персонала нанимать, и вкладывать в разработку, и подключать ресурсы той экосистемы. «Ситимобил» очень ждёт нашу навигацию. Их водители во многом пользуются нашими навигаторами, потому что сама система рекомендует использовать наш навигатор, и альтернатив немного. «Яндекс.Навигатор» платный для коммерческого использования, Google не слишком хорош в наших реалиях, так что остаёмся только мы.
— Сбербанк планировал запустить своё «Яндекс.Авто» и даже забрал себе часть их команды. Как 2ГИС будет участвовать в проекте SberDigitalAuto?
— Это тоже история про навигацию. Им нужна наша навигация, отделённая от самого 2ГИС. У нас сейчас есть публичные API карт и справочников, которые можно встраивать в другие системы. Вот одна из наших задач — сделать то, что называется SDK — инструмент для разработчика, который можно встраивать внутрь другой программы. Они пойдут внутрь экосистемы и пойдут на рынок — сторонним разработчикам.
2ГИС входит в десятку самых дорогих компаний в Рунете, по оценке Forbes в 2020 году. Ежемесячная аудитория сервиса — около 50 миллионов пользователей (MAU). 2ГИС охватывает 486 городов в 11 странах мира, преимущественно в России и на постсоветском пространстве. У компании 106 франчайзи-проектов и 14 собственных филиалов. 2ГИС охватывает города в России, Казахстане, Украине, Киргизии, Италии, на Кипре, в Чехии, Чили, ОАЭ, Узбекистане, Азербайджане. По собственным данным компании, объём выручки от продажи рекламы и контента 2ГИС (все города) за 2019 год составил 7,7 миллиардов рублей. Это на 23% больше, чем за 2018 год. По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль ООО «ДубльГИС» в 2018 году составила 71,7 миллионов рублей, «ДГ-Софт» — 466 тысяч рублей.
— Какие вложения планирует сделать Сбербанк в компанию?
— Сейчас я не вправе про это говорить. Мы с ними обсуждаем дополнительные вложения и нарисовали много интересных задач.
— А как вы планируете увеличивать количество персонала?
— Может быть, в два раза увеличим количество разработчиков. Это не принятое окончательно решение, но мы это обсуждаем.
— Сколько людей работает сейчас в компании?
— Наших собственных порядка 1900 человек по всей стране. В Новосибирске у нас 870 человек в двух офисах. Если говорить про инженеров, то это порядка 350 человек. Их обязательно будет больше. Мы, имея достаточно ограниченные ресурсы, всегда балансировали на грани. У нас огромный пул интересных задач, до которых мы просто физически не можем добраться, потому что они достаточно ресурсоёмкие.
— Ваше название не будет меняться? Люди придумывают курьёзные варианты вроде СберГИС.
— Мы тоже можем смеяться про СберГис, но нет, такого даже в планах нет. В традициях экосистемы Сбербанка нет практики смены названий компаний, которые туда входили. В нашем случае у компании сильный бренд — его нет смысла менять.
— Почему вы продали компанию Сбербанку, почему не «Яндексу»?
— Мы достаточно долго искали со Сбербанком синергии и нашли их очень много. «Яндекс» — конечно, великая российская компания. Я их очень уважаю и, более того, я им очень благодарен за конкуренцию, потому что работать с конкурентом сильно интереснее и сильно веселее. Но не дай Бог такое бы случилось. Наверное, не очень правильно, чтобы все сильные навигационные ресурсы были аккумулированы в одних руках. Если бы «Яндекс» решил нас купить, я не знаю, что было бы, собственно, с 2ГИС.
А так у нас дальше продолжится веселая конкуренция. От этого пользователям будет только хорошо.
Александр Сысоев, основатель 2ГИС
— От «Яндекса» не было предложений о покупке?
— Нет.
— А от Google?
— Мы много обсуждали с Google покупку наших данных. Они всё время хотят их купить, но мы им данные не продаём, — смеется Александр Сысоев. — Мы разные компании в плане ведения бизнеса. Google и «Яндекс» — это компании, ориентированные на алгоритмы. Мы работаем на земле — и в этом плане мы разные. У нас разные культуры, у нас разные подходы к ведению бизнеса.
— Вас не смущает, что Сбербанк — это всё-таки госкомпания?
— Это госкомпания, но там очень большая доля частного капитала. И пока я глубоко не познакомился с командой, я не принимал такого решения. Потому что мне очень важно, что будет с нашими ребятами — какая будет корпоративная культура, будут ли какие-то изменения. Мне важно было подобрать такого партнера, который был бы для нас максимально комфортным в этом плане.
Команда, которая работает в большом объединении SberX, — очень-очень интересная, и это очень похожая на нас корпоративная культура. Сбербанк же уже давно стал крупнейшей IT-компанией страны — сначала они сделали «Сбертех», что вызвало шум и пылесос кадров. Потом они сделали гигантский agile-офис на Кутузовском проспекте, что для банка было несвойственно. Они много экспериментируют.
— Что теперь будет с топ-менеджментом 2ГИС? Будет ли Сбербанк менять команду?
— Что самое комфортное, у нас ничего не меняется за исключением небольшого изменения — генеральным директором будет Вера Гармаш (президент 2ГИС. — Прим. ред.), а я буду председателем совета директоров.
— Чем будете заниматься вы, а чем Вера Гармаш?
— Моя задача больше заниматься интеграцией в экосистему Сбербанка, а Вера будет заниматься оперативным управлением 2ГИС.
— У топ-менеджеров 2ГИС остается 25 % компании. У кого именно?
— У меня лично сейчас не скажу, но меньше. Нас 4 человека — я, сын Дмитрий и два топ-менеджера компании.
Практически весь топ-менеджмент имеет опционы — это такие виртуальные акции. Они получают бонусы за развитие компании. Так было у нас последние 5 лет и так будет продолжаться со Сбербанком.
— По данным «Контур.Фокус», учредитель 2ГИС — кипрская «2ГИС Лимитед». Зачем вы регистрировали компанию на Кипре?
— Это стандартная история про английское право. Наше законодательство не регулирует некоторые моменты. Если вы знаете, тот же «Яндекс» — это голландская компания.
— Что вам не понравилось в нашей законодательной системе?
— В нашей законодательной системе есть только устав. У нас не поддерживается такая история, как соглашение акционеров. А в английском праве есть устав и есть соглашение акционеров, в котором описываются отношения, которые у нас не регламентируются. Это стандартная история про привлечение инвестиций. И подавляющее число компаний идет этим путем.
— После оформления сделки со Сбербанком кипрская «2ГИС Лимитед» останется на месте?
— Учредители «2ГИС Лимитед» остаются на своих местах, фонды выйдут. Там же было ещё два фонда.
— Да, в 2015 году вы привлекли $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net. Почему они решили уйти?
— Что такое привлечение инвестиций через фонд? Ты за деньги продаешь часть своих акций, пуская в акционеры инвестфонды. Они тоже берут деньги на внешнем рынке, где-то у частных инвесторов, и занимают под обязательство через какой-то срок отдать. Мы договаривались, что они входят к нам на 5 лет и через 5 лет должны выйти. А как они могут выйти? Либо продав долю другому фонду, более крупному, либо стратегу. Мы выбрали такой путь. Они всё равно на следующий год бы выходили.
— То есть им не было интересно остаться дальше?
— Вообще мы рассматривали такую возможность, но появилось хорошее предложение, почему нет. Переговоры со Сбербанком с ними вместе проходят. То есть это нормальная, дружественная сделка.
— Что вам позволило сделать партнерство с инвестфондами?
— На самом деле я очень благодарен фондам. Они же зашли к нам в 2015 году — и это был разгар того кризиса. Надо отдать должное, они проявили большую смелость — поверили настолько, что рискнули войти в тот момент, когда рушился доллар. И они нас очень сильно поддержали, потому что мы, как и все компании, в тот кризис пострадали — у нас снижалась выручка. И конечно, мы не смогли бы продолжить быстрое развитие дальше. Поэтому на деньги фондов мы продолжили то развитие, которое запланировали, и выпустили новые продукты — четвёртую мобильную версию и навигатор.
— Куда вы планируете вкладывать деньги, которые получите за продажу компании? Как вообще вы управляете личными финансами, куда инвестируете?
— Личными финансами управляю крайне просто — я вкладываю в собственные проекты. У меня нет сторонних инвестиций практически совсем. Ни акций, ни биткоинов — я этим, к счастью или к сожалению, не занимаюсь. Мне всегда было интересно вкладывать в свою компанию. Поэтому я точно так же буду продолжать вкладывать сюда же, потому что у нас есть ещё международные проекты, которые мы будем продолжать развивать. Это тоже очень интересно, и они тоже требуют инвестиций.
— И как продвигается ваше международное развитие? Где вы представлены?
— Сейчас у нас номинально 9 стран. Но из них 2 страны в латентном состоянии, там офисы закрыты, и продукт просто висит в сети и не обновляется — это Италия и Чили (Сантьяго). У нас очень успешны страны СНГ — это, в основном, франчайзи-партнеры. У нас очень успешен Казахстан, Киргизия. В конце прошлого года мы запустили Баку и Ташкент. Планируется Минск, рассматриваем Грузию.
Мы работаем на Кипре, но в дальнем зарубежье у нас сейчас фокус приложения — это Ближний Восток. Дубай и Арабские эмираты — там мы хотим отработать технологию работы в международке. Для мира мы будем иметь там такой полигон на Ближнем Востоке. Поэкспериментируем, научимся масштабировать и будем раскатывать дальше. Это то, что мне интересно и куда я буду вкладывать.
— В 2014 году вы опередили Михаила Прохорова и Романа Абрамовича в рейтинге интернет-миллионеров России — вашу долю оценивали в $142 млн. Следите ли вы за такими вещами и радуют ли вас такие упоминания?
— Честно говоря, вот этого я не помню. Но в своё время мы решили, что нам надо попасть в Forbes, и мы целенаправленно с ними работаем. И это, конечно, нам очень сильно помогло в какой-то момент на рынке Москвы. Потому что когда мы пришли в Москву и наши ребята пошли на деловые встречи, в ответ услышали: «Компания из Новосибирска? Кто, какие регионы?». Показываешь журнал Forbes: «А-а-а, ну ладно, ну заходи».
— Кстати, как у вас дела в Москве?
— В Москве у нас дела интересно. Мы растём в Москве — аудитория растёт год от года, несмотря на то, что, как я иногда говорю, «Яндекс» обороняет от нас Москву. Наверное, это неправильно так говорить — они работают на себя и на свою аудиторию. Но, тем не менее, мы всё время растем.
Что втройне приятно, у нас растёт навигация, то есть количество маршрутов, построенных с помощью нашего навигатора. Когда туда стали подключаться таксисты — мы получили плюс полтора миллиона поездок за месяц. А чем больше людей пользуется нашим навигатором, тем точнее наши пробки. Мы откровенно отставали в Москве по качеству пробок, потому что у нас не хватало датчиков. Но с таксистами у нас сразу резко выросло количество поездок и количество датчиков, и качество пробок подтянулось, а это лавинообразный процесс.
— Вообще Москва оправдала ваши ожидания? Вы захватили там то, что хотели захватить?
— Там у нас месячная активная аудитория уже под пять миллионов человек. Это уже приличная цифра в рамках Москвы. Мы уже реально заметный игрок и в справочных, и в навигационных сценариях. Москва вполне себя оправдывает. Это самый сложный для нас рынок — большая конкуренция. Москва — исторически территория «Яндекса», там уже целое поколение выросло на слове «Яндекс». Какой такой «Двагис», «Тугис», кто он там. Но качество работы позволяет идти step by step. Стратегия ежа, по Коллинзу (бизнес-консультант, автор книги «От хорошего к великому: почему некоторые компании совершают прорыв, а другие нет» — Прим. ред.). Это значит: делайте непрерывно что-то постепенно. Лиса бегает и то тут что-то схватит, то там, а ёжик постепенно движется и в итоге приходит к цели.
— Планируете ли вы через два-три года завершить дела, заняться другими проектами, может быть, переехать к сыну в Штаты?
— Нет, вообще нет. На ближайшую перспективу я этого не хочу и не вижу, потому что и тут работы ещё много. Плюс я вам сказал, что фокус нашего внимания — это ещё и международка. Это поле непаханое. Это очень много стран, где бы мы хотели быть и где слаб Google.
— Дмитрий Сысоев был топ-менеджером 2ГИС, но решил попробовать что-то другое. Как у него дела в США? Чем он сейчас занимается?
— У него всё хорошо, он занимается айтишными стартапами. У них есть интересная IT-компания в медицинской сфере. Они делают прекрасный продукт, он востребован, у него шикарные перспективы. Это про обмен информацией между клиниками — оказалось, в Америке есть незакрытая потребность. Я не буду подробности рассказывать. Если надо, вы его найдете, он вам сам расскажет.
— Когда начался коронавирус, 2ГИС не побоялся честно рассказать, что на 50% урезал зарплаты топ-менеджерам и на 25% другим сотрудникам. Насколько сильно коронавирус сказался на рынке рекламы?
— Мы взяли кредиты и с 1 июня вернули все зарплаты. Мы ещё не вернулись на докризисный уровень по объёму выручки и по объёму рекламы, но по объёму рекламы мы упали не сильно, не катастрофически: какая-то часть компаний закрылись, но 87–90% рекламодателей мы сохранили, но все понимают, что рано или поздно кризисный период закончится. В общем, я считаю, что мы не сильно пострадали. Упали, но все зарплаты вернули.
— Кредиты на зарплаты были субсидируемые государством?
— Не совсем. Мы же не попали в эту программу — почему-то нас решили не включать в список системообразующих предприятий, хотя мы по всем критериям абсолютно подходим. Мы взяли кредиты на условиях, которые сейчас есть на рынке. Да, взяли на зарплаты, чтобы поддержать коллектив.
— И как вы дальше видите будущее? Всё будет нормально?
— Конечно, всё будет нормально. Переболеем все, — смеется Александр Сысоев. — Но жизнь наладится. Жизнь меняется, жизнь поменялась. Это очевидный факт. Все привыкли работать на удалёнке. Масса людей научилась пользоваться доставкой. Все привыкли работать в zoom-конференциях и, оказывается, это настолько эффективно и здорово — не вставая с собственного дивана, можно решить много задач и не ехать в офис.
— После конца пандемии коронавируса вы будете менять формы работы?
— Да, мы будем менять формы работы, многим из наших понравилось работать так. И мы действительно будем продолжать эту историю.
— А можете оценить в процентном отношении, сколько людей останутся работать дома?
— Процентов 30 точно.
— И это позволит вам на те же площади набрать новых сотрудников?
— Конечно, мы можем или сократить офисные площади, или взять больше людей.
— Как вы считаете, вас купили на пике развития и на выгодных условиях?
— Условия, безусловно, выгодные. Конечно, мы не на пике развития, нам ещё развиваться и развиваться.
— Не жаль продавать свою компанию?
— Нет, не жаль. 2ГИС остаётся нашим новосибирским, он никуда не девается. Разработчиков будет ещё больше, команда будет ещё больше. Бренд не меняется, пользователям будет только лучше. Менеджмент никуда не уходит — у нас ещё остаётся существенная доля в компании. Понятно, что мир меняется, и в одиночку поднять те задачи, на которые мы замахиваемся, уже очень сложно. Поэтому для компании это прекрасная возможность для дальнейшего развития, и нечего бояться. Ничего не поменяется. 2ГИС не станет платным — я слышал, были такие вопросы.
— В разгар кризиса, в декабре 2014 года, вы купили половину «Сан Сити» (бизнес-центр в Новосибирске. - Прим. ред.) — на 12 этажей бизнес-центра потратили более миллиарда. Рассчитались ли вы с кредитом перед Сбербанком?
— Такие сделки готовятся очень долго — мы готовились год или полтора. Поэтому просто так совпало, что мы взяли ипотеку в тот самый момент. Нет, мы ещё не рассчитались.
— Вы занимаетесь сдачей своих площадей в «Сан Сити». Давали ли вы отсрочки и снижали ли арендную плату в коронавирус?
— У нас осталось совсем немного арендаторов. В основном мы используем площади сами. С каждым арендатором индивидуально решался вопрос.
— Как себя чувствует ваш отель KLEVER resort&spa на Катуни? Как сказался на его работе коронавирус? Когда вы ждете разрешения работать?
— Ждём официального снятия запрета на бронирование мест в отелях и на турбазах, которое вводилось из-за пандемии. Мы, конечно же, закрывались для посещений на время карантина, но это время использовали для улучшения инфраструктуры и строительства. Мы очень благодарны нашим клиентам, потому что никто из тех, кто предоплатил брони, не забрал деньги, просто перенесли на другой период. Это тоже очень сильно помогло, нам не пришлось возвращать деньги, так бы мы стройку заморозили. Он успешен, работает, популярен и востребован.
— У 2ГИС есть свой образовательный проект для детей сотрудников. Известный новосибирский девелопер Александр Бойко, который работает над своей частной школой, очень тепло отзывался о проекте. Будете ли вы открывать школу для всех и когда?
— Мы, безусловно, хотим это сделать. И рано или поздно — 100 процентов, что сделаем. Пока наш образовательный проект в основном для сотрудников, и, конечно, его надо масштабировать. Сейчас он не для прибыли, не для бизнеса, мы его дотируем и поддерживаем.
Пока, к сожалению, сроков открытия школы нет. Безусловно, мы хотели найти или купить какое-то здание и даже какие-то переговоры вели, но на этот период всё заморозилось. Но со Сбербанком мы очень совпадаем в подходах и к образованию.
— Я как раз хотела спросить про «Хорошколу» Германа Грефа, которую часто приводят как пример и образец образования в России. Вам будет как-то помогать команда «Хорошколы», раз вы теперь со Сбербанком?
— Я надеюсь, что будет. У Германа Грефа не только «Хорошкола», но и «Школа 21», которую он распространяет по регионам. Это уже второе обучение, больше компьютерным наукам, более старших детей. В нескольких регионах «Школа 21» уже открылась и у нас тоже планирует, поэтому, я думаю, мы найдем общий язык. Здесь у нас как раз синергия абсолютная.
Когда мы начинали свой образовательный проект, знакомились с очень большим количеством хороших школ по миру, с разными франшизами. И наши преподаватели ездили и в Дубай, и в Лондон, и в Москву — и в ту же самую «Хорошколу». Мы посмотрели тренды образования и сделаем примерно то же самое.
— Вы рассказывали, что в студенческие времена, в 1997 году бегали по чердаку второго корпуса НЭТИ с лозунгом: «Хочу знать, где дешевле «Доширак»!». Знаете ли вы ответ на этот вопрос сейчас?
— А вы знаете, вон тот чердак, — смеётся и показывает в окно «Сан Сити» в сторону родного университета. — Когда мы начинали маркетплейс, первое, что сделали ребята — индекс «Доширака» Новосибирска. У меня на рабочем столе лежит закрытая непубличная версия. Это первое, что они сделали, чтобы показать — проект реально работает.
— Достигли ли вы главного успеха, продав компанию?
— Да я ещё не продал компанию. Я просто привёл очень большого стратегического партнера. Я остаюсь и буду оставаться в компании. Более того, от этой компании будут другие проекты, где я тоже буду. Чего-то я, безусловно, достиг, но я даже не знаю, когда ставить окончательную точку.
Что ещё интересно узнать про 2ГИС
19 сентября 2019 года 2ГИС представил новую, пятую версию своих карт — в ней исчезли границы между городами и появились товары с ценами. Сплошная карта России позволила добавить функцию построения маршрута между городами, а каталог товаров в справочнике — искать не только товары с ценами, но и места, где они продаются. Цены добавляют владельцы магазинов, а также сами пользователи через приложение для кэшбэка «Чек», которое 2ГИС запустил год назад. Платёжная система Сбербанка позволит 2ГИС дальше развивать маркетплейс, забирая долю рынка у гигантов интернет-торговли.
А в 2018 году 2ГИС победил в номинации «Бизнес года» на ежегодной «Народной премии НГС».