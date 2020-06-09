«Люди разучились заставлять себя»: как спортклубы выживают в коронавирусный кризис

История с коронавирусом подкосила почти всех. Но если рестораны и магазины попытались перестроиться на бесконтактную доставку, то как быть спортклубам? Оказывается, можно тоже так — бесконтактно. Мы пообщались с основателем и тренером одного из таких клубов «Ярбокс» Борисом Павловым, который рассказал, как пришлось перестроить работу спортивного бизнеса в связи с непростыми условиями.
После того как в апреле власти запретили проводить занятия во всех спортивных учреждениях (из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции), руководство «Ярбокса» задумалось о переходе обучения боевыми искусствами на другой формат.
— Естественно, в начале мы были в шоке и думали, как нам перестроиться, — рассказывает Борис Павлов. — Начали анонсировать онлайн-тренировки. Мобилизовали тренеров, чтобы они проводили занятия из дома. В трансляциях показывали, как правильно выполнять те или иные упражнения, как правильно выполнять движения руками, плечами и так далее. К сожалению, практика показала, что дома люди подвержены лени и далеко не все могут организовать себя на подобные тренировки. Всё же некоторые спортсмены воспользовались такой опцией и тренировались с нами онлайн.
Видео: Михаил Контуев
В Ярославле «Ярбокс» работает уже более 6 лет. В клубе существует несколько секций единоборств — классический бокс, тайский бокс, айкидо, смешанные единоборства. Клиентура формировалось все эти годы. До начала всех ограничительных мер каждую группу посещало порядка
К концу мая власти решили ослабить ограничения и разрешили частично возобновить многим сферам бизнеса свою работу. Этим и воспользовалось руководство «Ярбокса», и, помимо занятий в интернете, приступили и к тренировкам офлайн.
— Так как погода позволяет, теперь мы проводим тренировки на улице, — говорит Павлов. — В основном занятия персональные. Раньше не доводилось прибегать к такой практике. Нам это очень понравилось, мы планируем все лето продолжать в том же духе. Можно сказать, что такая ситуация пошла даже на пользу. Единственное, теперь приходится учиться проводить такие занятия на улице особым образом, так как в зале оборудования больше. Но ничего страшного, продолжительные осень, весна и зима компенсируют позже тренировки в спортзале.
Сам зал спортсмены арендуют в центре Ярославля. Естественно, в связи падением спроса появилась и угроза потери зала из-за того, что попросту нечем будет за него платить.
— Думали, что будем делать, если арендатор захочет все равно получать свои деньги, — вспоминает Борис. — Но собственники пошли нам навстречу и арендные платежи приостановили.
По мнению руководителя спортклуба, ситуация, сложившаяся вокруг COVID-19, еще сильнее расслабила людей, а заниматься спортом для поддержания здоровья, по его мнению, необходимо в любом случае.
— Да, стало сложнее заставить себя, — вздыхает Павлов. — Однако держать себя в тонусе нужно по возможности всегда.