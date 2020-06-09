«Люди разучились заставлять себя»: как спортклубы выживают в коронавирусный кризис

В Ярославле «Ярбокс» работает уже более 6 лет. В клубе существует несколько секций единоборств — классический бокс, тайский бокс, айкидо, смешанные единоборства. Клиентура формировалось все эти годы. До начала всех ограничительных мер каждую группу посещало порядка 10–20 человек ежедневно.



К концу мая власти решили ослабить ограничения и разрешили частично возобновить многим сферам бизнеса свою работу. Этим и воспользовалось руководство «Ярбокса», и, помимо занятий в интернете, приступили и к тренировкам офлайн.

