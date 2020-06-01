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Работать сотрудники общепита будут в масках

Работать сотрудники общепита будут в масках

Роспотребнадзор смягчил «коронавирусные» требования к кафе и ресторанам. Прежде предполагалось, что разрешения на работу они будут получать постепенно, но в новых рекомендациях ведомства нет прежних ограничений. Так, например, пропало требование открываться сначала только маленьким кафе — не больше 50 квадратных метров. Не нужно будет обрабатывать бактерицидными лампами залы — только помещения с постоянным присутствием работников.

А вот столы придется расставить дальше, чем планировалось. В прежних рекомендациях говорилось, что нужно будет их расположить в метре друг от друга, то теперь формулировка изменилась — «с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра». То есть не просто столы нужно будет расставить, но и проверить, чтобы между посетителями сохранялась нужная дистанция.

В остальном рекомендации сохранились — антисептики, маски, перчатки, ежедневное измерение температуры сотрудникам. Правда, когда все это произойдет, до сих пор не ясно. В документе нет никаких дат или хотя бы требований к эпидобстановке для открытия общепита.

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