Роспотребнадзор смягчил «коронавирусные» требования к кафе и ресторанам. Прежде предполагалось, что разрешения на работу они будут получать постепенно, но в новых рекомендациях ведомства нет прежних ограничений. Так, например, пропало требование открываться сначала только маленьким кафе — не больше 50 квадратных метров. Не нужно будет обрабатывать бактерицидными лампами залы — только помещения с постоянным присутствием работников.

А вот столы придется расставить дальше, чем планировалось. В прежних рекомендациях говорилось, что нужно будет их расположить в метре друг от друга, то теперь формулировка изменилась — «с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра». То есть не просто столы нужно будет расставить, но и проверить, чтобы между посетителями сохранялась нужная дистанция.