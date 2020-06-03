Работает предпринимательница в основном одна. Только иногда, когда сама не справляется с заказами, разово нанимает помощников. Правда, в начале работы не обошлось без накладок.

— Я, как правило, пользуюсь одними и теми же продуктами для изготовления своих изделий. Но у фабрик бывают технологические перерывы. В это время приходится искать продукты других производителей. Один раз купила сливочное масло, но, видимо, в него было добавлено пальмовое. В итоге заготовка для десерта не получилась, пришлось все выкидывать. А один раз я сама впопыхах перепутала рецепт. Встала в 5 часов утра, чтобы сделать большую партию эклеров. Но что-то забыла добавить в тесто. Смотрю — они у меня не поднимаются в печке. Тоже пришлось всё выкидывать и заново замешивать, — рассказала Ирина.

Пик продаж, как правило, приходится на зиму — начало весны, когда отмечают главные праздники — Новый год, Рождество, 23 Февраля и 8 Марта. Летом, наоборот, наступает затишье. Ирина использует это время, чтобы придумать что-то новое и оригинальное. При этом, как призналась женщина, годовой доход у нее даже превысил тот, который у нее был на прежней работе.