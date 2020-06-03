Коронавирус серьезно пошатнул малый и средний бизнес. Наш сериал «Маленький, но гордый бизнес» рассказывает о предпринимателях, которые уже твердо встали на ноги или только начинают свой путь. И при этом не сдаются, несмотря на трудности. Вот ещё один из таких примеров.
Ирина Кузина из Ярославля решила круто поменять свою жизнь, когда родила второго ребенка. На тот момент ей было 36 лет. За плечами была кандидатская работа в области политических наук, работа сначала секретарем, а потом руководителем среднего звена в крупной компании.
— Выйдя в декрет, я поняла, что мне хочется какой-то свободы, возможности ни от кого не зависеть, жить, как хочется самой. Больше времени посвящать семье, детям, дому, развивать свои интересы. Кроме того, тогда моему ребенку ставили диагноз, с которым мы могли не попасть в садик. Слава богу, всё это у нас разрешилось удачно. Но это стало тогда еще одним толчком для того, чтобы задуматься об организации собственного дела, — рассказала Ирина.
Перебрав самые разные варианты, Ирина остановила выбор на кондитерской сфере. В ее семье все женщины всегда умели хорошо и вкусно готовить. Кроме того, у Ирины сохранилась книжка с раритетными рецептами прабабушки, которые пережили революцию 1917 года, Великую Отечественную войну и сохранились до наших дней. Тогда при выпечке использовали только натуральные продукты, другого ничего и не было. Именно по ним и решила делать свои сладости Ирина. Муж её поддержал. Самым первым продуктом, который она приготовила на продажу, стала шоколадная колбаса.
— Я разместила объявление в группе «Барахолка» в ярославских соцсетях. Люди достаточно активно начали откликаться. На первых заказах, которые развезла за один день, я заработала сразу пять тысяч. Было много положительных отзывов. Для меня это стало подтверждением, что я двигаюсь в правильном направлении, — рассказала Ирина.
Вскоре Ирина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. И начала официально работать под брендом «Всё в шоколаде». Этим летом её бизнесу исполнится уже три года. Вместе с мужем они купили помещение, где расположились цех и склад. Правда, запас вкусняшек там совсем небольшой. Как правило, Ирина всё, что делает, тут же отправляет заказчикам. А среди них — как простые жители Ярославской области, которые заказывают товары онлайн или по телефону, так и некоторые небольшие магазинчики. Кроме того, Ирина активно участвует в ярмарках в Ярославской области и за ее пределами. Сейчас в её ассортименте пять видов шоколадной колбасы, торты, пирожные, эклеры, натуральная шоколадная паста, томленые ягоды: клюква с грецким орехом и зеленым яблоком, вишня с кедровым орехом и корицей, слива с грецким орехом и корицей. Еще несколько продуктов в разработке.
Работает предпринимательница в основном одна. Только иногда, когда сама не справляется с заказами, разово нанимает помощников. Правда, в начале работы не обошлось без накладок.
— Я, как правило, пользуюсь одними и теми же продуктами для изготовления своих изделий. Но у фабрик бывают технологические перерывы. В это время приходится искать продукты других производителей. Один раз купила сливочное масло, но, видимо, в него было добавлено пальмовое. В итоге заготовка для десерта не получилась, пришлось все выкидывать. А один раз я сама впопыхах перепутала рецепт. Встала в 5 часов утра, чтобы сделать большую партию эклеров. Но что-то забыла добавить в тесто. Смотрю — они у меня не поднимаются в печке. Тоже пришлось всё выкидывать и заново замешивать, — рассказала Ирина.
Пик продаж, как правило, приходится на зиму — начало весны, когда отмечают главные праздники — Новый год, Рождество, 23 Февраля и 8 Марта. Летом, наоборот, наступает затишье. Ирина использует это время, чтобы придумать что-то новое и оригинальное. При этом, как призналась женщина, годовой доход у нее даже превысил тот, который у нее был на прежней работе.
Начавшийся коронавирус, конечно, ударил по бизнесу.
— Покупательская способность у людей упала, многие боятся выходить на улицу, в магазин. В итоге сейчас я чувствую примерно на 70% спад от обычной нормы. Правда, примерно в половину увеличилось количество онлайн-заказов. Спасает, что у меня своя производственная площадь, а не арендованная. Аренда бы мне обошлась примерно в 25 тысяч в месяц, а выплаты по кредиту за купленное помещение — 15 тысяч в месяц. Кроме того, во время коронавируса появились онлайн-ярмарки — в чатах мессенджеров. Я в них тоже стараюсь активно участвовать. Это новая форма продаж, — говорит Ирина.
Предпринимательница верит, что её бизнес всё-таки переживет этот сложный период. Более того, она считает, что за такими, как она ремесленниками, — будущее. Им легче выжить и подстроиться под меняющиеся условия экономики и жизни.