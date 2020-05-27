Бизнес, выживший во время коронавируса: как избежать сокращений

С самого начала пандемии ярославская компания «Инстройпроект» перевела всех сотрудников на удаленную работу. Она занимается проектированием и подготовкой к строительству (от небольших частных домов до крупных промышленных объектов). Серию материалов о том, как выживает малый бизнес в условиях режима самоизоляции, продолжает разговор с генеральным директором компании «Инстройпроект» Василием Комаровым.
— Василий Андреевич, итак, вы перевели всех сотрудников на удаленную работу.
— К началу режима самоизоляции мы оказались, пожалуй, в лучших условиях, чем другие предприятия и организации Ярославской области. Во-первых, к этому времени мы уже имели достаточный портфель заказов, во-вторых, наш труд — интеллектуальный, не требующий обязательного присутствия на рабочем месте. Главной задачей мы считаем сохранение команды. Поэтому с первых дней режима самоизоляции мы официально перевели сотрудников на удаленную работу.
— Что для этого потребовалось?
— В организации был издан соответствующий приказ. Сотрудников обеспечили необходимой оргтехникой, главным образом компьютерами, программным обеспечением, оплачиваемым доступом к интернету. Наладили взаимодействие между отделами, поддержку ИТ-специалистами. Благодаря этому удалось избежать сокращений. На сегодняшний день в «Инстройпроекте» работают около
— Есть ли трудности с оплатой уже выполненных заказов, ведь людям нужно платить зарплату?
— Работа по государственным и муниципальным контрактам предполагает постоплату, а для того, чтобы участвовать в аукционах, нужны средства. Поэтому мы пользуемся банковскими кредитами в государственном банке. Это специальные банковские продукты — тендерные кредиты, которые предполагают выдачу денежных средств для обеспечения заявки для участия торгах. Также используем совместную программу Минфина и банка, которая предлагает кредитование под заключенный государственный контракт. По ней можно получить до 80% стоимости контракта. Эти деньги в основном и идут на выплату заработной платы сотрудникам на период выполнения работ. Затем, после окончательных расчетов с заказчиком, мы гасим кредит в банке. В последнее время, в том числе и благодаря налоговым послаблениям, получить такие кредиты стало проще, а проценты по ним ниже, чем в других банковских продуктах.
— Большинство экспертов прогнозирует длительный экономический спад. А это значит сокращение объемов строительства.
— Мы понимаем, что компанию ждут так называемые отложенные проблемы, и с первых дней режима самоизоляции занимаемся поиском новых заказов. Сейчас мы обращаем внимание на новые для нашей организации направления проектирования. Наши основные заказчики — государственные и муниципальные предприятия. По новым законодательным требованиям мы открыли в банке специальный счет и участвуем в различных тендерах и аукционах, выигрываем их и таким образом обеспечиваем себя портфелем заказов с гарантированной оплатой.
26 мая депутаты утвердили второй пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса.
— Весь пакет предложенных мер — около 600 миллионов рублей, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — В целом на поддержку экономики области в условиях эпидемии с учетом федеральной финансовой помощи потрачено более миллиарда рублей. Докапитализирован региональный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ Ярославской области из федерального бюджета предоставлен