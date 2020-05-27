Бизнес, выживший во время коронавируса: как избежать сокращений

С самого начала пандемии ярославская компания «Инстройпроект» перевела всех сотрудников на удаленную работу. Она занимается проектированием и подготовкой к строительству (от небольших частных домов до крупных промышленных объектов). Серию материалов о том, как выживает малый бизнес в условиях режима самоизоляции, продолжает разговор с генеральным директором компании «Инстройпроект» Василием Комаровым.



— Василий Андреевич, итак, вы перевели всех сотрудников на удаленную работу.



— К началу режима самоизоляции мы оказались, пожалуй, в лучших условиях, чем другие предприятия и организации Ярославской области. Во-первых, к этому времени мы уже имели достаточный портфель заказов, во-вторых, наш труд — интеллектуальный, не требующий обязательного присутствия на рабочем месте. Главной задачей мы считаем сохранение команды. Поэтому с первых дней режима самоизоляции мы официально перевели сотрудников на удаленную работу.

