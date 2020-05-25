В Ярославской области хотят ужесточить правила продажи алкоголя в кафе, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории — разрешить только тем, чья площадь больше
Почему именно так решили бороться с наливайками, объяснил один из инициаторов идеи — депутат облдумы Антон Капралов:
— Не так давно были внесены изменения в федеральное законодательство, которое запрещает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях и имеющих площадь залов обслуживания меньше
Мы проанализировали практику в других регионах, провели консультации с представителями предпринимательского сообщества и внесли законопроект, который устанавливает требования к помещениям зала обслуживания не менее
Одна из главных задач, которая стоит перед нами, — соблюсти баланс в требованиях регулирований к заведениям. Одни действительно создают серьезные проблемы для жителей многоквартирных домов и устраивают настоящие «алкогольные притоны». А другие заведения соблюдают все нормы и правила, к ним нет нареканий со стороны граждан.
Законопроект будет рассматриваться в первом чтении, ко второму чтению будут проводиться дополнительные консультации и обсуждения.