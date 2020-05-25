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Под окнами домов, где работают наливайки, устраивают алкопритоны

Под окнами домов, где работают наливайки, устраивают алкопритоны

В Ярославской области хотят ужесточить правила продажи алкоголя в кафе, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории — разрешить только тем, чья площадь больше 30 квадратных метров.

Почему именно так решили бороться с наливайками, объяснил один из инициаторов идеи — депутат облдумы Антон Капралов:

— Не так давно были внесены изменения в федеральное законодательство, которое запрещает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях и имеющих площадь залов обслуживания меньше 20 кв. м. Кроме того, регионам предоставили право регулировать деятельность подобных заведений — увеличивать требования к минимальной площади, а также вовсе запрещать работу наливаек в многоквартирных домах.

Мы проанализировали практику в других регионах, провели консультации с представителями предпринимательского сообщества и внесли законопроект, который устанавливает требования к помещениям зала обслуживания не менее 30 кв. м, где находится организация общественного питания и продается алкоголь.

Одна из главных задач, которая стоит перед нами, — соблюсти баланс в требованиях регулирований к заведениям. Одни действительно создают серьезные проблемы для жителей многоквартирных домов и устраивают настоящие «алкогольные притоны». А другие заведения соблюдают все нормы и правила, к ним нет нареканий со стороны граждан.

Законопроект будет рассматриваться в первом чтении, ко второму чтению будут проводиться дополнительные консультации и обсуждения.

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алкоголькафе Ярославля
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