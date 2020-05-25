В Ярославской области хотят ужесточить правила продажи алкоголя в кафе, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории — разрешить только тем, чья площадь больше 30 квадратных метров.

Почему именно так решили бороться с наливайками, объяснил один из инициаторов идеи — депутат облдумы Антон Капралов: