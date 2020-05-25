«Перестали собираться в курилках»: бизнес, который выжил во время пандемии, делится лайфхаками

Есть в России предприятия, от деятельности и качества работы которых зависит жизнь и здоровье многих людей. Им нельзя останавливаться, несмотря на непростые для бизнеса времена. Рыбинская компания «Остеомед-М» тридцать лет производит имплантаты и инструменты для травматологии, эндопротезирования и спинальной хирургии. Они используются при операциях на позвоночнике, тазобедренных и других суставах, в основном для так называемой экстренной хирургии, при тяжелых травмах, переломах, полученных в результате ДТП, различных бытовых ситуаций и т. д. Продукцию предприятия покупают больницы по всей стране, а также в ближнем зарубежье. О том, как производство выживает в «коронавирусное» время, мы беседуем с руководителем отдела развития компании Леонидом Родионовым.
— Леонид Даниилович, как сейчас работает компания?
— Мы не останавливали производство ни на один день, так как относимся к предприятиям, выпускающим медицинскую продукцию. Разумеется, на предприятии действовали и продолжают действовать строжайшие меры безопасности. Сотрудников, которые находятся в зоне риска, старше 60–65 лет, отправили в оплачиваемый отпуск, для остальных предусмотрели возможность соблюдать в процессе работы дистанцию. Всем сотрудникам измеряли температуру, выдали маски; тех, у кого были признаки простудных заболеваний, сразу же отправляли домой. Во всех помещениях проводится дезинфекция, введены частые проветривания воздуха, а также по возможности были установлены ультрафиолетовые лампы. На предприятие закрыт доступ посторонним лицам, например, курьерам. С сотрудниками мы стараемся проводить серьезную разъяснительную работу на предмет соблюдения мер безопасности и разумных ограничений в перемещениях. Им не рекомендовали собираться вместе, например, на обед или в курилках, а также просили соблюдать правила безопасности вне работы.
— Есть ли трудности со сбытом?
— Примерно 80 процентов нашей продукции используется в экстренной хирургии. Конечно, из-за того, что многие люди сидят дома, различных ЧП, дорожно-транспортных происшествий стало меньше, но без них все равно не обходится. Сократилось и число плановых операций. Так что имплантаты по-прежнему востребованы, но есть некоторое снижение объемов закупок. И дело не только в коронавирусе, но и в не самой лучшей экономической ситуации. Мы уже сегодня испытываем трудности с оплатой за поставленную продукцию. Вероятно, и в ближайшем будущем нас ждут подобные проблемы.
— Сколько человек работает в компании? Вам удалось сохранить коллектив или планируются сокращения?
— Всего на предприятии трудится около 70 человек. Это рабочие, мастера, инженеры, обслуживающий персонал. Есть собственное конструкторское бюро. Сокращать людей мы точно не планируем. Более того, недавно мы приняли на работу несколько новых сотрудников. Мы не намерены сокращать производство, более того, намерены развиваться и искать новые рынки сбыта. Что касается финансовых проблем… Нашими конечными пользователями продукции являются в основном государственные больницы, которые ведут закупки медтехники и медицинских изделий посредством аукционов у наших торговых партнеров. Мы понимаем, что сейчас бюджеты тратятся в основном на борьбу с коронавирусом. Поэтому мы определили те минимумы, которые необходимы нам для основной деятельности: на закупку сырья, выплату зарплаты сотрудникам и т. д., и ведем переговоры с партнерами о частичной оплате поставок в этих пределах, об оплате в несколько траншей, предоставляем беспроцентную рассрочку платежей и т. д. Также мы постарались сократить издержки, пересмотрели свои инвестиционные программы, начали искать новые рынки сбыта.
На предприятии существует программа развития, которая рассчитана на несколько лет. Разумеется, она предполагает серьезные инвестиции. В нынешней ситуации мы частично пересмотрели эту программу, сохранив расходы лишь на самое необходимое. В ближайшее время мы намерены расширить рынок сбыта за счет поставок на экспорт, прежде всего, в страны Европы и Азии. Для этого продукция должна быть сертифицирована по международным стандартам и получить соответствующую маркировку европейского образца. Для медицинских изделий процедура эта непростая и требует определенного времени. На сегодняшний день предприятие уже прошло два международных аудита. Работа в этом направлении продолжается, и мы надеемся уже в будущем году получить право осуществлять экспортные поставки. Параллельно наши специалисты изучают зарубежные рынки, идет поиск надежных партнеров.
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