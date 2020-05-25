«Перестали собираться в курилках»: бизнес, который выжил во время пандемии, делится лайфхаками

— Сколько человек работает в компании? Вам удалось сохранить коллектив или планируются сокращения?



— Всего на предприятии трудится около 70 человек. Это рабочие, мастера, инженеры, обслуживающий персонал. Есть собственное конструкторское бюро. Сокращать людей мы точно не планируем. Более того, недавно мы приняли на работу несколько новых сотрудников. Мы не намерены сокращать производство, более того, намерены развиваться и искать новые рынки сбыта. Что касается финансовых проблем… Нашими конечными пользователями продукции являются в основном государственные больницы, которые ведут закупки медтехники и медицинских изделий посредством аукционов у наших торговых партнеров. Мы понимаем, что сейчас бюджеты тратятся в основном на борьбу с коронавирусом. Поэтому мы определили те минимумы, которые необходимы нам для основной деятельности: на закупку сырья, выплату зарплаты сотрудникам и т. д., и ведем переговоры с партнерами о частичной оплате поставок в этих пределах, об оплате в несколько траншей, предоставляем беспроцентную рассрочку платежей и т. д. Также мы постарались сократить издержки, пересмотрели свои инвестиционные программы, начали искать новые рынки сбыта.