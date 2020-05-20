Время коронавируса — очень непростое для бизнеса. Но некоторые компании находят возможность не только выживать в это время, но и разворачивать ситуацию в свою пользу. Например, ярославская фирма BID Technologies, которая уже три года занимается разработкой промышленных роботов, представила свое новое изобретение — робота для дезинфекции ручек продуктовых тележек.
— Мы сами проектируем, собираем роботов, разрабатываем для них программное обеспечение. У нас много разных разработок. Спросом пользуются роботы для упаковки, сортировки продукции. Таких роботов мы делаем часто. А сейчас, в период распространения коронавируса, придумали робота, который дезинфицирует ручки тележек. Мы его собрали несколько недель назад, протестировали, продемонстрировали. Сейчас ведем переговоры с потенциальными заказчиками, — рассказал руководитель компании Кирилл Партала.
Изобретение подходит для очистки ручек продуктовых тележек в супермаркетах и гипермаркетах, а также для тележек в аэропортах и на вокзалах. Как работает устройство? По задумке изобретателей, тележки помещаются в специальный тоннель полтора метра шириной и несколько метров длиной. Внутри этого тоннеля и ездит робот.
— С помощью искусственного интеллекта, машинного зрения он определяет расположение ручек на тележках. Останавливается в этом месте, дезинфицирует ручки, обрабатывает ультрафиолетом и сушит сжатым воздухом, — пояснил Кирилл.
Вообще период самоизоляции заставил ребят по-новому планировать свою работу.
— Мы ушли на удаленную работу. Посвятили это время разработкам программного обеспечения, вели переговоры с текущими и потенциальными заказчиками. Разработали какие-то вещи, которыми планировали заняться позже, — рассказал Кирилл Партала.
видео: BID Technologies
При этом компания активно пользуется различными мерами государственной поддержки.
— В каких-то моментах нам это сильно помогает. Например, офис снимаем в ярославском бизнес-инкубаторе по льготной ставке, взаимодействуем с региональным экспортным центром, согласуем с ним участие в выставках после окончания периода самоизоляции, участвуем в онлайн-конференциях. Также мы являемся участниками инновационного центра «Сколково», оттуда тоже получаем поддержку. В том числе, они помогают находить нам потенциальных заказчиков. Получали грант от федерального Фонда содействия инновациям, — отметил руководитель компании.
Ребята не единственные в Ярославской области, кто нашел способ выжить в условиях ограничений.
— Целый ряд компаний региона переориентировался на выпуск продукции, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции и борьбы с ее распространением, — рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. — Открылись производства многоразовых масок, марлевой ткани, оборудования для дезинфекции.
Напомним, мы уже писали о швейном предприятии, которое вместо одежды перешло на производство масок, а также о предпринимателе-кожевнике, который начал продавать свои товары на европейских интернет-площадках.