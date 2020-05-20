Время коронавируса — очень непростое для бизнеса. Но некоторые компании находят возможность не только выживать в это время, но и разворачивать ситуацию в свою пользу. Например, ярославская фирма BID Technologies, которая уже три года занимается разработкой промышленных роботов, представила свое новое изобретение — робота для дезинфекции ручек продуктовых тележек.



— Мы сами проектируем, собираем роботов, разрабатываем для них программное обеспечение. У нас много разных разработок. Спросом пользуются роботы для упаковки, сортировки продукции. Таких роботов мы делаем часто. А сейчас, в период распространения коронавируса, придумали робота, который дезинфицирует ручки тележек. Мы его собрали несколько недель назад, протестировали, продемонстрировали. Сейчас ведем переговоры с потенциальными заказчиками, — рассказал руководитель компании Кирилл Партала.

