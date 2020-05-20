Всего 40 минут езды из Ярославля и мы в Гаврилов-Яме, на пороге гончарного производства. Именно тут, внутри завода «Сады Аурики», расположена студия мастера фарфора Шота Габашвили. Заходим внутрь, пробираемся по коридорам и оказываемся перед стеклянной дверью, ведущей в мастерскую, где стоят расписные вазы, стеллажи с заготовками, несколько люстр свисают с потолка.

Хозяин студии словно специально выждал несколько минут, чтобы мы могли осмотреть его фарфоровые владения. Вообще такие владения у него могли быть в Европе — его многие звали туда работать. Но Шота выбрал ярославскую глубинку.