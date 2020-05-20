Всего 40 минут езды из Ярославля и мы в Гаврилов-Яме, на пороге гончарного производства. Именно тут, внутри завода «Сады Аурики», расположена студия мастера фарфора Шота Габашвили. Заходим внутрь, пробираемся по коридорам и оказываемся перед стеклянной дверью, ведущей в мастерскую, где стоят расписные вазы, стеллажи с заготовками, несколько люстр свисают с потолка.
Хозяин студии словно специально выждал несколько минут, чтобы мы могли осмотреть его фарфоровые владения. Вообще такие владения у него могли быть в Европе — его многие звали туда работать. Но Шота выбрал ярославскую глубинку.
— В столице у меня была своя студия, я даже брал учеников. Но как-то свела меня судьба с главой гаврилов-ямского гончарного производства, он предложил мне проект и я согласился. Переехал в этот чудный город, живу тут уже третий год. От дома до работы 10 километров, всегда утром и вечером хожу пешком. Раньше, когда трассу не провели, всегда любовался на бабочек! Теперь их не так много, но все же глаз радуется, — рассказывает скульптор. — Студия у меня прекрасная, светлая, из окон вид на природу открывается!
Магия фарфора
Шота показал формы для отлива фигурок, открыл тяжеленную дверь печи, в которой они обжигаются, бережно снял с полок любимые произведения. Главная мечта скульптора — сделать в Ярославле фонтан, декорированный фарфором.
Видео: Елена Вахрушева
— Сейчас продвигаю идею создания бюстов. Имея фотографию человека, могу сделать точную его фарфоровую копию! Мне вот кажется, что фотографию друзьям раз покажешь, второй, а потом им просто надоест. А тут дома твой бюст, глаз не оторвать. Можно увековечить себя в фарфоре, а когда за 50 лет перевалит, каждый день любоваться, — смеется Шота.
Среди работ скульптора есть немало масштабных проектов. К примеру, мастер декорировал театр в Тбилиси. Выходы на балкон там украшают несколько бронзовых люстр с фарфоровыми элементами, большое панно и 20 бра, стилизованных под театральных персонажей.
— Одна из любимых моих работ — украшение колоннады на площади Пьяцца в Батуми. Ее общая площадь — около полутора тысяч квадратных метров! Кстати, на одном из небольших фарфоровых элементов я написал свое имя, таким образом увековечив авторство, — поделился скульптор.
Продуктивная самоизоляция
— На карантин нас отправили 28 марта, производство остановилось почти на месяц. Разумеется, торговля тоже встала, — говорит Шота. — С другой стороны, для меня этот период был достаточно продуктивным: сделал два сервиза, вазу, выполнял заказы. Постоянно созванивался со своими ученицами по видеосвязи, они тоже из дома работали.
Одна из последних задумок автора — композиция «Боги Олимпа». Идея, кстати, родилась во время самоизоляции. Шота уже успел сделать фигуру Посейдона.
Подробнее о том, почему при возможности уехать в Англию или Италию скульптор перебрался в Гаврилов-Ям, откуда Шота Габашвили черпает вдохновение для творчества и почему мастеру не нравится богемная жизнь, смотрите в сюжете 76.RU.