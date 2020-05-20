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Шота не опустил руки, когда в мире грянула пандемия коронавируса и заточила всех по домам

Шота не опустил руки, когда в мире грянула пандемия коронавируса и заточила всех по домам

Всего 40 минут езды из Ярославля и мы в Гаврилов-Яме, на пороге гончарного производства. Именно тут, внутри завода «Сады Аурики», расположена студия мастера фарфора Шота Габашвили. Заходим внутрь, пробираемся по коридорам и оказываемся перед стеклянной дверью, ведущей в мастерскую, где стоят расписные вазы, стеллажи с заготовками, несколько люстр свисают с потолка.

Хозяин студии словно специально выждал несколько минут, чтобы мы могли осмотреть его фарфоровые владения. Вообще такие владения у него могли быть в Европе — его многие звали туда работать. Но Шота выбрал ярославскую глубинку.

Нежные вазочки сияют белизной

Нежные вазочки сияют белизной

— В столице у меня была своя студия, я даже брал учеников. Но как-то свела меня судьба с главой гаврилов-ямского гончарного производства, он предложил мне проект и я согласился. Переехал в этот чудный город, живу тут уже третий год. От дома до работы 10 километров, всегда утром и вечером хожу пешком. Раньше, когда трассу не провели, всегда любовался на бабочек! Теперь их не так много, но все же глаз радуется, — рассказывает скульптор. — Студия у меня прекрасная, светлая, из окон вид на природу открывается!

От печей веет жаром

От печей веет жаром

Магия фарфора

Шота показал формы для отлива фигурок, открыл тяжеленную дверь печи, в которой они обжигаются, бережно снял с полок любимые произведения. Главная мечта скульптора — сделать в Ярославле фонтан, декорированный фарфором.

Видео: Елена Вахрушева

— Сейчас продвигаю идею создания бюстов. Имея фотографию человека, могу сделать точную его фарфоровую копию! Мне вот кажется, что фотографию друзьям раз покажешь, второй, а потом им просто надоест. А тут дома твой бюст, глаз не оторвать. Можно увековечить себя в фарфоре, а когда за 50 лет перевалит, каждый день любоваться, — смеется Шота.

Здесь создается красота

Здесь создается красота

Среди работ скульптора есть немало масштабных проектов. К примеру, мастер декорировал театр в Тбилиси. Выходы на балкон там украшают несколько бронзовых люстр с фарфоровыми элементами, большое панно и 20 бра, стилизованных под театральных персонажей.

— Одна из любимых моих работ — украшение колоннады на площади Пьяцца в Батуми. Ее общая площадь — около полутора тысяч квадратных метров! Кстати, на одном из небольших фарфоровых элементов я написал свое имя, таким образом увековечив авторство, — поделился скульптор.

Делают даже люстры

Делают даже люстры

Продуктивная самоизоляция

— На карантин нас отправили 28 марта, производство остановилось почти на месяц. Разумеется, торговля тоже встала, — говорит Шота. — С другой стороны, для меня этот период был достаточно продуктивным: сделал два сервиза, вазу, выполнял заказы. Постоянно созванивался со своими ученицами по видеосвязи, они тоже из дома работали.

Заказы поступали даже во время изоляции

Заказы поступали даже во время изоляции

Одна из последних задумок автора — композиция «Боги Олимпа». Идея, кстати, родилась во время самоизоляции. Шота уже успел сделать фигуру Посейдона.

Подробнее о том, почему при возможности уехать в Англию или Италию скульптор перебрался в Гаврилов-Ям, откуда Шота Габашвили черпает вдохновение для творчества и почему мастеру не нравится богемная жизнь, смотрите в сюжете 76.RU.

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