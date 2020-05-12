Во время очередного совещания с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. Самой обсуждаемой из которой стали зарплатные кредиты, которые в будущем государство простит, но при выполнении ряда условий. Мы спросили у людей из бизнес-сообщества, не является ли такое предложение очередной «абстракцией»?

Что предлагается

Идея с «прощёнными кредитами» распространяется на предприятия малого и среднего бизнеса, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям. Кроме того, этот режим положен социально ориентированным НКО.