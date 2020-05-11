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Государство пообещало выплатить кредиты за бизнесменов

Государство пообещало выплатить кредиты за бизнесменов

Предприниматели смогут получить кредит, который за них оплатит государство. Об этом на совещании с кабмином заявил 11 мая Владимир Путин.

— Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 % и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство, — отметил президент.

Речь идет о специальной кредитной программе поддержки занятости, которую должны запустить с 1 июня. Воспользоваться ей смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера поможет поддержать 7 млн рабочих мест.

Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной — 2 %. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно — они капитализируются.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 % от штатной численности, в этом случае будет списываться половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко: как на выплату зарплат сотрудникам, так и на погашение ранее взятого зарплатного кредита.

Кроме того, глава государства заявил, что основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий.

Что касается самозанятых, то им вернут выплаченные в 2019 году налоги, а вместе с ними — налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Полную версию обращения Владимира Путина смотрите на видео ниже:

Видео: E1.RU

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