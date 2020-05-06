В Ярославле прошли рейды по торговым центрам, ресторанам и кафе. Комиссии из чиновников, сотрудников полиции и прокуратуры смотрели, все ли заведения выполняют указ губернатора о карантине. Напомним, он запрещает работать общепиту и магазинам, кроме тех, которые продают продукты и товары первой необходимости.
— По состоянию на 6 мая. выявлено 29 нарушений ограничительных мер. Данные нарушения квалифицируются по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 10 протоколов об административном правонарушении направлены в суд, — сообщили в оперативном штабе Ярославской области.
По данной статье нарушителям грозят штрафы: для граждан — от одной тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Получить консультацию или сообщить о нарушениях в работе магазинов или заведений общепита можно по телефону горячей линии департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области: 8 (4852) 400–991.
Напомним, магазины, не торгующие едой и предметами первой необходимости, а также все развлекательные учреждения закрылись 30 марта.