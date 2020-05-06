По данной статье нарушителям грозят штрафы: для граждан — от одной тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



Получить консультацию или сообщить о нарушениях в работе магазинов или заведений общепита можно по телефону горячей линии департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области: 8 (4852) 400–991.



Напомним, магазины, не торгующие едой и предметами первой необходимости, а также все развлекательные учреждения закрылись 30 марта.