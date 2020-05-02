Один из крупнейших рынков Ярославля — Дзержинский больше полугода стоит закрытым после пожара, который произошёл в основном здании 15 сентября 2019 года. ЧП произошло ранним утром, когда рынок был ещё закрыт: дымящееся здание снимали жители соседних домов. Крупный пожар тушили долго, но после него работать на торговых площадях стало невозможно, сгорела часть товаров. Появился даже слух о том, что всё снесут. Но его не подтвердил владелец бизнеса — известный ярославский олигарх Евгений Мухин.
Более того, рынок планируют открыть уже летом.
— Да, ситуация сейчас не из лёгких, но мы планируем открытие на 15 июня. Даже если не успеем восстановить фасад, по крайней мере, отремонтируем лицевую часть и внутри, чтобы рынок заработал, — рассказала помощница бизнесмена Екатерина.
В планах у Евгения Мухина (51-е место в российском списке Forbes) много интересного. Например, перестроить заброшенный мукомольный завод в квартал с элитным жильем и офисами.