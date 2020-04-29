Губернатор Ярославской области сделал заявление о поддержке бизнеса:

— Поручил реализовать новый пакет мер поддержки бизнеса. Следующим этапом планируем в два раза снизить стоимость патентов для малых предпринимателей. А чтобы помочь многочисленным арендаторам, которые не смогли работать в связи с введенными ограничениями, будем освобождать от налога на недвижимость ее собственников при обязательном условии: они не возьмут арендную плату с 1 апреля по 1 июля. Кроме того, к числу тех, кто получит поддержку по первому пакету, добавлены музеи и продавцы непродовольственных товаров. Они так же, как и другие пострадавшие от эпидемии отрасли, будут освобождены от транспортного налога и налога на имущество, а в случае работы на упрощенной системе налогообложения смогут платить налоги по сниженным ставкам, если сохранят численность сотрудников. Объем финансовой поддержки по новым мерам составит около 400 миллионов рублей. Нужно будет внести изменения в бюджет. Попросил коллег побыстрее решить этот вопрос. Очень важно, чтобы предприниматели смогли как можно скорее воспользоваться нашей поддержкой, — написал у себя в соцсетях Дмитрий Миронов.