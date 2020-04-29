Минпромторг России дополнило перечень предприятий, которые являются важными для экономики страны. В список системообразующих компаний включили ещё четыре завода из Ярославской области.

Первыми в этот перечень попали завод по производству кожи «Хром» и завод по производству шин «Кордиант». Оба в совокупности приносят по выручке не меньше семи миллиардов рублей и обеспечивают работой больше 1200 человек.

Теперь в этот список включили так же «Северную пригородную пассажирскую компанию», «Фабрику Ростовская финифть», «ТГК-2» как производитель электроэнергии и завод «Русские краски» как представитель химической промышленности.