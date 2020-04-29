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Теперь шесть заводов из Ярославской области в первую очередь получат помощь от государства&nbsp;

Теперь шесть заводов из Ярославской области в первую очередь получат помощь от государства 

Минпромторг России дополнило перечень предприятий, которые являются важными для экономики страны. В список системообразующих компаний включили ещё четыре завода из Ярославской области.

Первыми в этот перечень попали завод по производству кожи «Хром» и завод по производству шин «Кордиант». Оба в совокупности приносят по выручке не меньше семи миллиардов рублей и обеспечивают работой больше 1200 человек.

Теперь в этот список включили так же «Северную пригородную пассажирскую компанию», «Фабрику Ростовская финифть», «ТГК-2» как производитель электроэнергии и завод «Русские краски» как представитель химической промышленности.

— Они будут получать первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты в связи с распространением коронавируса, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России. — Наибольшее количество системообразующих предприятий в ЦФО без учёта Москвы и Подмосковья находится в Воронежской области (12), наименьшее — в Тамбовской (2).

Всего в этот перечень вошли 1151 предприятие по всей стране.

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экономиказаводМинпромторг
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