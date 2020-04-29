Пандемия против больных детей: кто будет давать благотворителям деньги, когда у богатых они кончатся?

— За все фонды я говорить не стану — в России их больше 200 тысяч, и фонды все разные — большие и маленькие. Конечно, в ситуации, которая сейчас происходит в стране, все себя чувствуют плохо — денег стало меньше. Люди стали беднее. Больше безработных. Предвижу, что многим не на что будет содержать своих сотрудников, и они закроются. Наш Российский детский фонд насчитывает 68 отделений по всей стране — на себе чувствуем, как это тяжело: не ходить на работу, учиться делать дела удаленно. И, даже если есть деньги, приостанавливать некоторые программы.



— Например?



— Когда пандемия только начиналась и никто не предполагал, какие масштабы она приобретет, мы успели получить от «Норильского никеля» крупную сумму денег на программу «Звуки жизни» — реабилитацию глухих и слабослышащих детей. И вот у нас есть деньги, а сделать с ними мы ничего не можем, потому что дети, проходящие по этой программе, нуждаются в непосредственном контакте с сурдопедагогами.



Мы остановили программу «Мили доброты», по которой оплачивали транспортные расходы детям — границы закрыты, поездки внутри страны практически остановлены. Более того, у нас за границей остались дети, которых мы сейчас пытаемся вернуть в Россию. Один ребенок был на реабилитации в Греции, второй — в США. В Греции, слава богу, ситуация, вроде бы, положительно развивается: местная клиника предложила продолжить курс реабилитации, пока решаются вопросы с транспортировкой. В Лос-Анджелесе хуже: процедуры закончились, но семья не может вернуться в Россию. Для этого нужно из Лос-Анджелеса добраться до Нью-Йорка, а рейсы внутри страны закрыты.

