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На сайте правительства указано, что предложения должны учитывать ситуацию с пандемией и рекомендации Роспотребнадзора

На сайте правительства указано, что предложения должны учитывать ситуацию с пандемией и рекомендации Роспотребнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву к 30 апреля представить предложения по поддержке населения и поэтапной отмене ограничений, которые ввели в отношении бизнеса из-за пандемии коронавируса. Поручение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РФ.

До 30 апреля профильные ведомства должны будут подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и ИП. Санврачам нужно представить предложения, как на единой площадке организовать обсуждение этих вопросов с предпринимателями.

Минздраву и Роспотребнадзору необходимо подготовить единые критерии госпитализации в зависимости от тяжести заболевания COVID-19. Также Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов 4–5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии.

А Роспотребнадзору нужно будет выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса, пенсионному фонду и правительству Москвы — сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России.

Также Михаил Мишустин поручил решить проблему со сроками сертификации аппаратов ИВЛ и подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники.


В субботу в России зарегистрировано почти 6 тысяч новых случаев COVID-19.

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