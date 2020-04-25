Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву к 30 апреля представить предложения по поддержке населения и поэтапной отмене ограничений, которые ввели в отношении бизнеса из-за пандемии коронавируса. Поручение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РФ.



До 30 апреля профильные ведомства должны будут подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и ИП. Санврачам нужно представить предложения, как на единой площадке организовать обсуждение этих вопросов с предпринимателями.