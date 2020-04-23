Во время пандемии коронавируса больше всего страдает малый бизнес, в том числе небольшие кафе, которые вынуждены были приостановить свою деятельность. Некоторые владельцы решили избавиться от бизнеса, с которым непонятно, что будет происходить дальше.
Бесплатно отдают островок с кофе в торговом центре «Аура».
— В связи с текущими событиями в мире передам бесплатно островок с кофе в «Ауре», — написал владелец в объявлении на сайте «Авито». — Кофейня, где рисуют портреты гостей на стаканчиках. Возможна продажа отдельно франшизы Sokol Coffee с переоформлением в любом городе России по стоимости 100 000 ₽. Остров, в ассортименте которого кофе с собой, мороженое, молочные коктейли, чаи с основами, какао, можно согласовать ребрендинг с торговым центром на другую сферу деятельности, подходящую в зоне фуд-корта, подходит под гонконгские вафли, венские вафли, джус бар и прочее.
Владелец говорит, что открылся в ноябре, но из-за пандемии остров с кофе стал убыточным.
— Долгов никаких нет, — рассказал бизнесмен. — Руководство торгового центра обещает, что за время вынужденного закрытия с нас не будут брать арендную плату, но по факту никакого договора или дополнительного соглашения нет — неизвестно, что будет, когда всем разрешат открыться.
Ещё одно кафе вынуждено было закрыться на проспекте Толбухина. Сейчас всё оборудование и мебель распродают.
— Закрылись из-за пандемии, — рассказала владелица заведения. — Ждать, когда всё откроют, уже нет финансовых возможностей.
Отчасти коронавирус стал причиной закрытия ресторана грузинской кухни «Батуми» в самом центре города.
— Решился продать ресторан в начале апреля, — говорит владелец. — Так получилось, что у моего шеф-повара умерла жена, и он уехал в Грузию. Найти в Ярославле хорошего грузинского шеф-повара сложно, а сейчас, во время пандемии, вообще невозможно. Поэтому и принял решение о продаже.
Ресторан продают за один миллион триста тысяч.