Во время пандемии коронавируса больше всего страдает малый бизнес, в том числе небольшие кафе, которые вынуждены были приостановить свою деятельность. Некоторые владельцы решили избавиться от бизнеса, с которым непонятно, что будет происходить дальше.

Бесплатно отдают островок с кофе в торговом центре «Аура».



— В связи с текущими событиями в мире передам бесплатно островок с кофе в «Ауре», — написал владелец в объявлении на сайте «Авито». — Кофейня, где рисуют портреты гостей на стаканчиках. Возможна продажа отдельно франшизы Sokol Coffee с переоформлением в любом городе России по стоимости 100 000 ₽. Остров, в ассортименте которого кофе с собой, мороженое, молочные коктейли, чаи с основами, какао, можно согласовать ребрендинг с торговым центром на другую сферу деятельности, подходящую в зоне фуд-корта, подходит под гонконгские вафли, венские вафли, джус бар и прочее.

