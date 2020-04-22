«Не надо помогать малому бизнесу»: владелец кафе считает, что мелкие предприятия выживут сами

Историк и владелец сети заведений из Ярославля Ян Левин задумался и объяснил для себя и других, почему во время коронавирусного кризиса самому пострадавшему малому бизнесу на самом деле помогать не нужно. А нужно крупным предприятиям и заводам.

Иногда можно задуматься: почему именно малый бизнес кинут так красиво и бескомпромиссно? Невооружённым глазом видно каждому, что на данный момент это самая пострадавшая сфера, находящаяся на грани полного уничтожения.





Ответы на все вопросы надо искать в законах экономики и собственной истории.



Вероятно, она была проанализирована.



Малый бизнес всегда распускается сам по себе, если нет ограничений и есть мало-мальский спрос. Взять вон хоть тот же НЭП. В стране военный коммунизм, голод, разруха. Разрешили — и оп, буквально за месяц-два картина кардинально меняется. Полки магазинов начинают ломиться от неизвестно откуда прибывших товаров. За пару недель предприимчивыми людьми налажен импорт шляпок и духов с Парижу. Витрины, совсем ещё недавно забитые досками и заваленные дерьмом, переливаются манящими огнями.



А великие реформы 1860-х? А 1980-е, когда были разрешены кооперативы? А 1992 год, когда разрешили рынок, и почти каждый на барахолке стал предпринимателем?



Малый бизнес появится сам, ему помогать не надо. Да, этот умрёт, ну придут другие люди, свято место пусто не бывает. Будут и налоги, и рабочие места.



Помогать надо тем хозяйственно-экономическим цепочкам, которые будет гораздо сложнее восстановить. Создать ресторан, пошив одежды или сеть фитнесс-клубов — для этого хватит умений и знаний одного человека. Но один человек не сможет построить нефтеперегонный завод. Или начать производить ракеты. Если потушить домны «Северстали», их уже не разжечь.



Кормящая налоговая база с заводов-фабрик-пароходов тоже несопоставима с налогами, получаемыми с малого бизнеса, а главное — они гораздо проще собираются.



Допустим, такая логика в голове у людей, принимающих решения.



Но, возвращаясь к рабочим местам: ведь миллионы озлобленных и полуголодных безработных — несомненный риск?



Здесь, вероятно, существует расстановка приоритетов по рискам.



Риск со стороны малого бизнеса — как раз не самый большой, потому что весь запрос на перемены от него пока сотрясает лишь фейсбуки и виртуальные митинги в Яндекс.Картах.



Малый бизнес в массе своей довольно образован, воспитан, частично даже интеллигентен, и главное — ему, в отличие от многих, всё ещё есть, что терять.



Кто созреет на реальные перемены? Няшная флористка? Владелец автосервиса, у которого квартира, трое детей и жена: «Юра, ты только не ходи туда, ради нас, я тебя умоляю»? Бородатый растатуированный эмо-барбершопщик? Хозяин строительной конторы, у которого в загородном домике баня достраивается? Владелица салона красоты, которой муж-чиновник в своё время сделал бизнес, лишь бы не ныла и под ногами не мешалась? Уволенные официантки из элитного московского ресторана, которые в силу возраста абсолютно аполитичны?



Запрос на перемены, безусловно, в пострадавшем малом бизнесе значительно усилился, но запрос на РЕАЛЬНЫЕ изменения слаб (хотя, безусловно, имеется), критическая масса в сфере не набрана и вряд ли будет набрана. Малый бизнес обладает слабой самоорганизацией и довольно беззуб.



В такой ситуации приоритет по рискам отдаётся более зубастым пострадавшим: например, Кавказу. Или миллионам оставшимся без работы и возможности улететь домой трудовым мигрантам. Или пролетариату. Они и будут получать внимание и поддержку первыми, а малый бизнес — по остаточному принципу.



Казалось бы, а как же христианское сострадание? Люди на глазах падают в придорожную канаву! Желание искренне помочь попавшим в беду соотечественникам? Протянуть руку помощи, украсить свой жизненный путь благими делами, предстать пред Господом Светлым и Чистым, «мы сделали всё, что могли»?



Ответ будет коротким. Как говорила Эллочка-Людоедочка: «Хо-Хо!»



А потом можно осмыслить всё вышеозвученное и сказать: «Ты что, долбанулся?»



Какие там приоритеты по рискам? Какие критические массы? Какой НЭП? Какие великие реформы?



Надо помнить основное: не нужно искать многоходовочки и длинные рабочие алгоритмы там, где их никогда не было.



Не имеет смысла искать здравое зерно и какой-то тщательно продуманный план там, где они отсутствуют. Балом правит не здравый смысл, а непрофессионализм, нежелание брать на себя ответственность, отрицательный селекционный отбор, параллельная реальность и тривиальные глупость и жадность.



Всё происходящее это только подтверждает.



Бритва, прости Господи, Хэнлона.



«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».



Ну и классически зарезюмирую: где нет иллюзий, там нет страданий, майн фройнд, там нет страданий!



P.S. Этим постом описывается происходящее в терпящих бедствие США, конечно же.

