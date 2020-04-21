«Чем вам помочь?»: рекламный отдел 76.RU пригласил на одну из своих планёрок

Сеть городских порталов, как и все мы, столкнулась с непростой экономической ситуацией. Чтобы оставаться на плаву и сохранить бизнес, мы находимся в непрерывном поиске новых решений. Часть таких продуктов уже показала свою эффективность. Поделиться этими идеями с нашими партнёрами мы решили в новом формате — впервые в истории компании мы проведем межрегиональную планёрку в режиме онлайн.



Прямой эфир «Тайная планерка в отделе продаж» — это совместный мозговой штурм, в течение которого вы не только узнаете, чем Сеть городских порталов может помочь вам в это сложное для всех время, но и рассказать о своих болях и сформировать запрос на новые услуги и продукты.

