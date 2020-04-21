Без работы могут остаться десятки тысяч человек: малому бизнесу просят снизить налоги до 1%

В Ярославской области сразу четыре крупных общественных организации объединились, чтобы попросить у губернатора за малый бизнес — за тех, кто держит ларьки с овощами, свои аптеки, мини-магазины. Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия», Союз промышленников и предпринимателей просят снизить налоги для тех, кто работает по упрощённой системе.

— Основная позиция нашей «большой четвёрки» — представлять все направления бизнеса в области, поддержать малый бизнес. Это малыши, кто занимается розницей — ларьки, магазинчики во дворах, аптеки. В основном они представлены в малых городах и в сельской местности, так как в больших городах господствуют федеральные сети, — рассказывает председатель ярославской «Опоры России» Григорий Лугузинский. — Это исторический момент, когда общее мнение сложилось у основных общественных объединений в сфере бизнеса.

