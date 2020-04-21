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Бизнес

Без работы могут остаться десятки тысяч человек: малому бизнесу просят снизить налоги до 1%

Ярославские общественники написали большое письмо губернатору с просьбой о помощи

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Малый бизнес, хоть и маленький, но работают здесь почти 150 тысяч человек в Ярославской области

Малый бизнес, хоть и маленький, но работают здесь почти 150 тысяч человек в Ярославской области

В Ярославской области сразу четыре крупных общественных организации объединились, чтобы попросить у губернатора за малый бизнес — за тех, кто держит ларьки с овощами, свои аптеки, мини-магазины. Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия», Союз промышленников и предпринимателей просят снизить налоги для тех, кто работает по упрощённой системе.

— Основная позиция нашей «большой четвёрки» — представлять все направления бизнеса в области, поддержать малый бизнес. Это малыши, кто занимается розницей — ларьки, магазинчики во дворах, аптеки. В основном они представлены в малых городах и в сельской местности, так как в больших городах господствуют федеральные сети, — рассказывает председатель ярославской «Опоры России» Григорий Лугузинский. — Это исторический момент, когда общее мнение сложилось у основных общественных объединений в сфере бизнеса.

Речь идёт о том, чтобы снизить для предприятий налог по статье «доходы минус расходы» до 5%, а по статье «доходы» — до 1%. Отдельный налог для аптек: тут предлагается понижение до 7% и 3,5% соответственно.

Объясняют это ещё и тем, что предприятия малого бизнеса в Ярославской области, хоть и маленькие, но обеспечивают работой 149 313 человек. За прошлый год эти маленькие магазины из Ярославской области принесли в бюджеты всех уровней 22,9 миллиарда рублей. Если мелкие предприниматели начнут разоряться, без работы могут остаться десятки тысяч человек.

Прикрепляем полный текст письма.

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