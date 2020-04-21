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Максим Авдеев выйдет в эфир в инстаграме

Максим Авдеев выйдет в эфир в инстаграме

Друзья, сегодня в прямой эфир в аккаунте 76.RU в инстаграме выйдет Максим Авдеев — заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий сферу развития предпринимательской деятельности.

Как сегодня выжить бизнесу, почему некоторым предприятиям разрешили работать (но не всем). Кто сильнее всего пострадал от ситуации с коронавирусом, а чей бизнес заколосился? И что делать предпринимателям, оказавшимся на грани разорения, куда обращаться за помощью? Обо всём этом поговорим с Максимом Авдеевым.

Подписывайтесь, задавайте вопросы! Эфир в 14:00. Инстаграм: @76ru_news.

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коронавирусМаксим Авдеев
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