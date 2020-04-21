Друзья, сегодня в прямой эфир в аккаунте 76.RU в инстаграме выйдет Максим Авдеев — заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий сферу развития предпринимательской деятельности.

Как сегодня выжить бизнесу, почему некоторым предприятиям разрешили работать (но не всем). Кто сильнее всего пострадал от ситуации с коронавирусом, а чей бизнес заколосился? И что делать предпринимателям, оказавшимся на грани разорения, куда обращаться за помощью? Обо всём этом поговорим с Максимом Авдеевым.