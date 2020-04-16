Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.



Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.



Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека. Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.

