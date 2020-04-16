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В Ярославле во время эпидемии коронавируса появилась новая услуга — еда навынос

В Ярославле во время эпидемии коронавируса появилась новая услуга — еда навынос

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев сообщил, что в ближайшее время ряд предприятий сферы обслуживания сможет возобновить работу.

— Сфера обслуживания оказалась в зоне риска, но есть вероятность, что некоторые малые и средние предприятия, связанные с бытовым обслуживанием, смогут возобновить свою работу уже в конце апреля, — заявил чиновник.

В правительстве уточнили, что сейчас готовится соответствующее постановление, где всё будет подробно расписано. Скоро оно будет опубликовано. По предварительным данным, это произойдёт уже сегодня вечером.

Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.

Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.

Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека. Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.

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