Кому помогут власти: обращение губернатора — полный текст

Сегодняшнее обращение Путина долетело до регионов. О том, как будут помогать мелкому и среднему бизнесу, рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Публикуем его полное обращение:
— Уважаемые ярославцы! Мы с вами продолжаем жить в условиях ограничений, связанных с распространением в стране эпидемии коронавируса. В соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, режим нерабочих дней с сохранением за работниками их заработной платы в Ярославской области продлён до конца месяца. В то же время, учитывая эпидемиологическую ситуацию в области, которая в настоящее время находится под контролем, с
В настоящее время рассматривается вопрос о возобновлении работы отдельных предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания. В соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина на федеральном уровне разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь — отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции.
В свою очередь руководство области совместно с бизнес-сообществом и при поддержке партии «Единая Россия» подготовили меры поддержки на региональном уровне, которые не дублируют, а дополняют федеральные. Наша задача — соблюсти баланс интересов по обеспечению доходов социально-ориентированного бюджета региона и в то же время максимально поддержать предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса.
Хочу подчеркнуть, что поддержка будет оказываться только предприятиям пострадавших отраслей и при условии сохранения ими рабочих мест. Над этими мерами мы работали в течение нескольких недель, как только стало ясно, что ограничительные мероприятия затягиваются, и ущерб для ряда предприятий становится довольно значительным.
В числе мер, направленных на поддержку предпринимателей пострадавших отраслей, предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощённой системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления также рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вменённый доход для пострадавших отраслей.
Кроме того, в
Одновременно с этим принято решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на
Отмечу, что в настоящее время также прорабатываются вопросы по снижению стоимости патентов и по возможному предоставлению льготы по налогу на имущество владельцев коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендных платежей. Все эти меры будут воплощены в соответствующие проекты нормативно-правовых актов и в ближайшее время будут внесены в областную думу.
Правительство области направит на реализацию перечисленных мер более полумиллиарда рублей. Хочу заверить всех жителей области: меры реагирования в связи с коронавирусом будут учитывать интересы как простых ярославцев, так и предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях. Вместе мы сможем преодолеть все возникшие трудности.