И многие компании ждут этого с нетерпением. Ведь им приходится нелегко. «Провис», например, спорт. Мы поговорили с владелицей ярославских фитнес-клубов NFITNESS Натальей Лоскутовой о том, что происходит в сфере спортивных услуг в городе.

— Вы сейчас не работаете?



— Мы не работаем. По указу президента и губернатора, это сейчас запрещено.







— Как решаете вопрос с заранее проплаченными занятиями?



— Все абонементы заморожены на период действия ограничений. После того как мы сможем продолжить работу, их действие возобновится.







— Платите ли зарплату сотрудникам?



— У нас небольшой штат. Пока платим.



— А онлайн-занятия не проводите?



— Мои инструкторы проводят такие тренировки. Но это не окупает потери, которые мы несем. У меня аренда — полмиллиона в месяц. А один онлайн-урок стоит 100 рублей. К тому же мы денег с инструкторов за эти уроки не требуем, они остаются у них.



— Ходят слухи, что некоторые залы уже перешли на нелегальную работу — официально они закрыты, но на самом деле принимают клиентов.

