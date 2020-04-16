Вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выпустил обращение, в котором говорилось о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
— Рассматривается вопрос о возобновлении работы отдельных предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания. В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина на федеральном уровне разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь — отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции, — написал в соцсетях глава региона (полный текст).
И многие компании ждут этого с нетерпением. Ведь им приходится нелегко. «Провис», например, спорт. Мы поговорили с владелицей ярославских фитнес-клубов NFITNESS Натальей Лоскутовой о том, что происходит в сфере спортивных услуг в городе.
— Вы сейчас не работаете?
— Мы не работаем. По указу президента и губернатора, это сейчас запрещено.
— Как решаете вопрос с заранее проплаченными занятиями?
— Все абонементы заморожены на период действия ограничений. После того как мы сможем продолжить работу, их действие возобновится.
— Платите ли зарплату сотрудникам?
— У нас небольшой штат. Пока платим.
— А онлайн-занятия не проводите?
— Мои инструкторы проводят такие тренировки. Но это не окупает потери, которые мы несем. У меня аренда — полмиллиона в месяц. А один онлайн-урок стоит 100 рублей. К тому же мы денег с инструкторов за эти уроки не требуем, они остаются у них.
— Ходят слухи, что некоторые залы уже перешли на нелегальную работу — официально они закрыты, но на самом деле принимают клиентов.
— Я общаюсь с руководителями 17 фитнес-клубов. О подобном от них не слышала. Возможно, так поступают какие-нибудь подпольные качалки, которые и до этого не были топовыми.
— Для вас актуален пакет мер поддержки, которые сейчас предлагает государство?
— Брать, пусть даже беспроцентный, очередной кредит мы не планируем. Всё равно потом придется думать, как его отдавать. Вопрос по отсрочке платежей за аренду помещений до конца не решён. У нас два арендодателя. Ведём с ними переговоры. С одним удалось договориться об отсрочке, с другим нет.
— Какая помощь от государства вам действительно нужна?
— Дотации и полная отмена налогов на период ограничений. Сколько не дают работать, за столько времени и налоги пусть не взимают.