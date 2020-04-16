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«В свое время мы сделали правильный выбор»: бизнес, который пошел в гору при коронавирусе

Рассказываем, для кого в Ярославской области наступивший кризис дал новый толчок к развитию

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Упаковка для муки сейчас очень востребована

Упаковка для муки сейчас очень востребована

Сейчас многим предприятиям малого и среднего бизнеса очень нелегко. Большинство компаний закрыты. Но для некоторых ситуация с коронавирусом вовсе не стала помехой.

Постановлением правительства Ярославской области во время самоизоляции разрешили работать предприятиям, которые выпускают товары первоq необходимости, продукты (полное постановление). И тут горячая пора настала у тех, кто эти продукты упаковывает. Один из таких примеров — предприятие «РосЯрпак» из Переславля-Залесского. О том, что ему помогло не остановиться в период наступившего кризиса, рассказала коммерческий директор Любовь Любаева.

— На нас ситуация никак не сказалась, поскольку наше предприятие обеспечивает упаковкой производителей продовольствия, в частности, муки и сахара, которые входят в перечень товаров первой необходимости. Эти заводы не просто продолжают работать, но и увеличивают свои мощности. Спрос на нашу продукцию даже вырос.

— Пришлось ли переориентировать производство в связи с сегодняшней ситуацией?

— Мы уже 18 лет в производстве делаем упор именно на упаковку для муки и немного для общепита. Есть компании, которые в свое время полностью переориентировались на фастфуд. Мы остались с производителями муки. И получилось, что сейчас выиграли. Все, кто работает с фастфудом, в настоящее время простаивают.

— Проблем с поставками в другие страны нет сейчас?

— Все коммерческие грузы пропускают без проблем. Также мы получаем без проблем и всё необходимое сырье из-за границы. Единственный нюанс, что из-за роста курса доллара и евро оно подорожало, и нам пришлось тоже свои цены немного повысить.

— Как у вас самих на предприятии ситуация с мерами защиты от коронавируса?

— Все меры соблюдены. Мы обеспечены защитными, дезинфицирующими средствами. На предприятии существует медицинский контроль за сотрудниками.

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