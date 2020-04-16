«В свое время мы сделали правильный выбор»: бизнес, который пошел в гору при коронавирусе

— На нас ситуация никак не сказалась, поскольку наше предприятие обеспечивает упаковкой производителей продовольствия, в частности, муки и сахара, которые входят в перечень товаров первой необходимости. Эти заводы не просто продолжают работать, но и увеличивают свои мощности. Спрос на нашу продукцию даже вырос.



— Пришлось ли переориентировать производство в связи с сегодняшней ситуацией?



— Мы уже 18 лет в производстве делаем упор именно на упаковку для муки и немного для общепита. Есть компании, которые в свое время полностью переориентировались на фастфуд. Мы остались с производителями муки. И получилось, что сейчас выиграли. Все, кто работает с фастфудом, в настоящее время простаивают.



— Проблем с поставками в другие страны нет сейчас?



— Все коммерческие грузы пропускают без проблем. Также мы получаем без проблем и всё необходимое сырье из-за границы. Единственный нюанс, что из-за роста курса доллара и евро оно подорожало, и нам пришлось тоже свои цены немного повысить.



— Как у вас самих на предприятии ситуация с мерами защиты от коронавируса?

