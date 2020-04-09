Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый пакет мер господдержки бизнеса в России, и есть весьма любопытные идеи: например, государство будет в первую очередь помогать компаниям, которые сохраняют сотрудников. Вот дайджест идей президента и мнения экспертов.
Отсрочку по страховым платежам распространят на малый и средний бизнес
Страховые платежи — это довольно громоздкие социальные отчисления, которые выплачиваются с зарплатного фонда сотрудников. Изначально полугодовую отсрочку на них анонсировали только для предприятий микробизнеса (до 15 сотрудников), но в ходе недавнего общения с губернаторами Владимир Путин предложил распространить эту практику на предприятия малого и среднего бизнеса (до 100 и до 250 работников соответственно).
— Это нужно было сделать давно и без всякой привязки к ситуации с коронавирусом, — считает директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин. — У нас доходы людей не увеличиваются уже пять лет, а чтобы предприятия могли повышать зарплату и не увлекались серыми схемами, нужно снизить бремя социальных выплат.
Он подчёркивает, что по-хорошему снижать или отменять эти платежи необходимо в долгосрочной перспективе, а не ограничиваться отсрочкой на период пандемии.
Илья Ройтенберг, владелец пивоварни (микробизнес) и ресторана (малый бизнес) говорит, что проблем его отрасли такие послабления не решают:
— Наши предприятия закрыты, но я никого не увольняю и буду платить людям деньги, пока эти деньги есть, — объясняет он. — Вопрос в том, что делать, когда они закончатся. Отсрочка платежей — это всё равно что дать в долг, который долгом и останется. У нас сейчас две головные боли: как заплатить людям и где взять денег на новую закупку сырья. У меня нет машины, если бы была — продал бы. Но в любом случае это вопрос времени, и отсрочка выплат на осень наше положение не меняет.
Платить придётся всё равно, но долги реструктурируют
Пока действительно не идёт речи о снижении страховых платежей, а тем более их обнулении. Предлагается лишь полугодовая отсрочка, и это означает, что к осени у малых и средних предприятий нарастёт целый «кирпич» долгов.
— И таким кирпичом убить можно, — рассуждает Виталий Ашмарин. — Даже в хорошие времена выплатить такие суммы сложно, а сейчас у предприятий будут падать доходы. А понижать среднюю зарплату они не могут. Положение сложное.
Поэтому Владимир Путин предложил реструктурировать долги, хотя конкретики в этом вопросе нет. Идеальный вариант, по мнению Виталия Ашмарина, их обнуление хотя бы на упомянутые полгода.
— Вполне разумно, если государство возьмёт на себя выплаты Пенсионному фонду, Фонду социального страхования и так далее — не такие большие деньги, — говорит он. — Для многих предприятий в нынешних условиях отсроченная оплата будет смерти подобна.
Экономист Константин Юрченко считает, что само по себе направление мысли правильно, но радикально на ситуацию не повлияет:
— Под реструктуризацией, видимо, понимают растягивание этих платежей на несколько месяцев. Но отсрочка не решает проблемы бизнеса. Падает спрос, беднеет население, от этого страдает и бизнес. Предложенные меры позволяют предприятию не умереть сегодня, но, грубо говоря, оно умрёт через четыре месяца.
Константин Юрченко подчёркивает, что для бизнеса необходимо платёжеспособное население, поэтому лучшая поддержка — это прямые выплаты людям.
Не увольняй и дождёшься помощи
Владимир Путин подчеркнул, что государство будет в первую очередь помогать компаниям, которые не увольняют сотрудников. Соблазн делать это появился после объявления нерабочих дней в апреле с сохранением заработной платы: для компаний, которые не получили право работать или столкнулись с катастрофическим падением спроса, это означает выплаты сотрудникам из собственных накоплений (если они есть).
Если же компании массово сокращают персонал, помогать будут не им, а уволенным людям, сказал президент. Виталий Ашмарин считает такой подход абсолютно справедливым:
— Конечно, нужно в первую очередь поддерживать компании, которые не выкидывают сотрудников на улицу. Мудрые директора всегда так делают, начиная ещё с 90-х годов: вводят сокращенные рабочие недели, например, но не увольняют. Они понимают, что человек в таких условиях просто не найдет работу, а значит, окажется в безвыходном положении.
Экономист Константин Юрченко согласен, что посыл абсолютно верный, но подчёркивает, что без конкретики предложения такого рода обсуждать сложно.
Другие меры согласуются
Готовятся ещё несколько пакетов поддержки бизнеса в России. Например, президент предложил расширить схему «кредитных каникул», чтобы распространить её на большее число предприятий. А компаниям, которые тратятся на борьбу с вирусом, вероятно, исключат эти расходы из базы для налога на прибыль.
Впрочем, ситуация для бизнеса остаётся тревожной. Большая часть мер относится не к прямой поддержке, а к разнообразным отсрочкам, реструктуризациям и снижению налогов. Но многие компании озабочены сейчас другой проблемой — резким падением оборотов прямо сейчас. Чтобы платить налоги, пусть даже сниженные, нужно зарабатывать.
Может быть, государству стоило взять на себя поддержку сотрудников, которые оказались временно без работы из-за простоя предприятий? Ресторатор и пивовар Илья Ройтенберг считает, что этот вариант заманчив, но есть и другие способы:
— Например, в Германии пивоварам убрали акциз на пиво, а у нас он получается на уровне 22 рублей с литра, довольно большой, и в условиях, когда доходы населения падают, это тоже критично. Похоже, умные рестораторы уже закрыли свой бизнес, — смеётся он. — А мы вот продолжаем тянуть время и надеяться на чудо. Летом в ресторанном бизнесе и так спад, и наверное, продлят карантинные меры, что правильно. Но как выживать нам — я пока не знаю. Онлайн-доставка не даёт доходов, чтобы содержать всех сотрудников, поэтому у нас одна головная боль: где взять денег на зарплату.
— Пока меры поддержки бизнеса в России не такие, как во многих странах, столкнувшихся с коронавирусом, — говорит Виталий Ашмарин. — А кроме того, пока о них рано судить, потому что мы не видели постановлений правительства. Бывает, что президент анонсирует какие-то хорошие мероприятия, но на практике они реализуются в усечённом виде.
Экономист Константин Юрченко считает, что некоторые шаги государства уже помогают бизнесу, но главные события ещё впереди:
— Я знаю, что некоторые компании уже берут беспроцентные займы на зарплату сотрудников, что позволяет им удержаться на плаву. Но до населения эта поддержка не доходит, люди не чувствуют уверенности, снизилось потребление, поэтому и бизнес не видит перспектив. Может быть, со временем нужные пакеты помощи будут внедрены, главное, чтобы не оказалось слишком поздно. А то спасать уже будет некого.
Во время прошлого выступления Владимир Путин дал губернаторам большие полномочия в борьбе с коронавирусом. Вот как эксперты оценивают перспективы российского бизнеса: паника преждевременна, говорят они.