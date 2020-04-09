Вчера Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки бизнеса. Но речь касалась в основном стратегических предприятий. А как быть мелкому бизнесу? У них сейчас непростые времена. Нерабочий апрель рушит всё. Откуда брать деньги на зарплаты, если нет доходов? Впрочем, некоторые компании крутятся как могут. Мы поговорили с предпринимателями о том, как в Ярославле выживает сфера услуг, по которой больнее всего ударили антикоронавирусные меры.
Денис Черноморский, основатель студии искусств «Крылья»
— Стараемся переходить в онлайн, но это безумно тяжело. Онлайн-уроки, конечно, не приспособлены для того, чтобы проводить художественные и музыкальные занятия. Мы пишем методику преподавания заново для того небольшого процента учеников, что у нас остались. Мы занимаемся переизобретением собственного бизнеса.
Потребитель онлайн-уроков и обычных уроков в «мирное» время — это разные люди. Какие бы мы продвинутые и классные ни были, не все готовы переходить в интернет. Мы выживаем, насколько можем.
Нам очень повезло, что у нас очень лояльный и сдержанный коллектив. Мы собрали людей и честно сказали, что выплаты будут задерживаться. И если мы хотим сохранить наш бизнес, надо потерпеть. Ни один из наших 15 педагогов не развернулся и не сказал: «До свидания». Нам очень повезло с нашими партнёрами: нам дали арендные каникулы собственники помещений. Когда я общаюсь со своими коллегами-конкурентами из сферы и слышу истории, что всё равно требуют аренду, — такие испытания показывают, с кем на самом деле стоит работать. Когда весь мир оказался в одинаковой ситуации, надо включать человечность даже в строгих реалиях бизнеса. Никто сейчас не будет искать аренду офиса, нанимать новых сотрудников.
Александр Зорин, общественные бани
— Частный сектор без воды стонет. Огромное количество людей в Брагино живут без воды, телефон у нас обрывается каждый день. Что делать с населением, которому это нужно для соблюдения гигиены? А ведь говорят, что вирус умирает при высоких температурах, наоборот бы в баню ходить.
Самое главное, что нам не дают ответа, можно работать или нет. В указе губернатора общественных бань нет, трактовать документ можно двояко. Роспотребнадзор говорит нельзя. А письмо было только рекомендательное. Мы слушаемся, не работаем себе в ущерб. Но при этом счета нам уже выставляют и ресурсники за воду, и муниципальные арендодатели будут выставлять счета с увеличением стоимости аренды.
Ян Левин, владелец бара и кафе
— Как невероятно развернулась ситуация: сейчас шансы выжить у скромного небольшого ресторанчика в регионе гораздо выше, нежели у крупных столичных ресторанов или больших ресторанных сетей. В провинции ситуация проще: в количественном выражении аренда и фонд оплаты труда (основные статьи расходов) меньше. Если заведение небольшое, то и сотрудников немного: проще прокормиться. Наши заведения пока ещё ни с кем не расстались, не буду загадывать, но политика по максимуму сохранить команду будет продолжаться нами и дальше.
Доставка и самовывоз (разрешённые законом) могут составить некую доходную часть, компенсировать часть издержек. Не стоит испытывать иллюзий: по сравнению с расходной частью это слёзы. В массе своей люди экономят на качественной ресторанной еде, предпочитая готовить сами или доставку недорогого фастфуда. Многим пришлось её разворачивать с нуля. И ещё немаловажно: ментальное восприятие людей: «рестораны сейчас закрыты». Многие воспринимали то или иное заведение как место, куда можно было прийти вечером и хорошо провести время. А сейчас оно закрыто. Да и на улицу нельзя выходить. То, что шикарный ресторан может работать на доставку, и любимые блюда будут у вас дома на столе, такое понимание есть не у всех.
Оксана Ильичёва, владелица пекарни
— Очень большая вероятность того, что продажи совсем будут закрыты. Так как затраты на производство не окупаются тем количеством покупателей, что есть сейчас. Нас не спасёт ни доставка, ни каникулы в налоговой. В среднем в день мы расходуем электроэнергию на 2000 рублей. Плюс вода! Печам всё равно, сколько в ней хлеба — на 4 булки или на 40. Электричество одинаково расходуется. Работа одной смены на производстве обходится в 4800 рублей при коротком плане. Эти расходы уже в три раза превышают выручку за день, с которой надо ещё и налоги все же платить когда-то. А ГСМ, а зарплату кассиров и кухонных рабочих? А стоимость сырья? (Кстати, работающие поставщики подняли цены!)
Только дезинфицирующих средств закупили на сумму, превышающую в разы стоимость их ранее. Если в декабре для пищевой промышленности обработка обходилась в 5 тысяч в месяц, то сейчас такая сумма на неделю вышла. Купить некоторые расходные материалы просто невозможно. Нет масок! Все эти хендмейды баловство. В случае чего, на чьей совести будет ответственность?
А мы будем искать пути решений. Только сейчас я их не вижу. Но мы их найдём!