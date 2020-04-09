— Стараемся переходить в онлайн, но это безумно тяжело. Онлайн-уроки, конечно, не приспособлены для того, чтобы проводить художественные и музыкальные занятия. Мы пишем методику преподавания заново для того небольшого процента учеников, что у нас остались. Мы занимаемся переизобретением собственного бизнеса.



Потребитель онлайн-уроков и обычных уроков в «мирное» время — это разные люди. Какие бы мы продвинутые и классные ни были, не все готовы переходить в интернет. Мы выживаем, насколько можем.