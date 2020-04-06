Власти назвали отрасли, пострадавшие от коронавируса. Им помогут

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждаются наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Среди обозначенных отраслей — автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения, организация выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Закредитованные малые и средние предприниматели, занятые в этих сферах, смогут обратиться к кредитору, чтобы изменить условия договора. Для этого обязательства по договору должны быть обеспечены ипотекой, а обратиться к кредитору нужно не позднее 30 сентября этого года.